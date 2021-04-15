蘇花公路砂石車翻覆2傷 單線管制通行

台9線蘇花公路宜蘭東澳至南澳段今天發生1輛砂石車不慎與對向小客車擦撞後翻覆事故，2人受傷。事發後現場採單線管制通行，預定下午5時恢復雙線正常通行。

宜蘭縣消防局下午1時46分獲報，指稱台9線114.3公里處（宜蘭東澳至南澳段）有1輛北上砂石車與對向自小客車發生車禍，請求救援。雙方駕駛事發後都自行脫困，意識清楚，僅自小客車駕駛由救護車送醫。

宜蘭縣警察局蘇澳分局表示，砂石車司機黃姓男子當時開車北上過彎時，不慎與南下由洪姓男子駕駛的小客車發生擦撞後，導致砂石車翻覆、小客車撞擊山壁。

警方指出，黃男多處擦傷，洪男雙手擦傷、胸部疼痛由救護車送往羅東博愛醫院救治。雙方駕駛都無酒精反應，肇事原因待釐清。

公路總局第四區養護工程處表示，車禍發生後立即封閉南下路段，以利警消處理事故，並讓養護單位清理路面，預定下午5時恢復雙線正常通行。