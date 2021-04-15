發生事故民眾不清楚地點 消防局籲下載「119報案」App

台鐵太魯閣號2日發生事故，雖然花蓮縣消防局第一時間收到報案電話，但報案人可能因為驚慌，一時之間講不清楚在哪裡，而延誤寶貴救援時間。消防局建議，民眾可事先下載「119報案」App，或打開「地圖」App，只要在小藍點上按住2秒後放開，就能顯示經緯度座標，也可使用Apple手機的「指南針」，方便救難人員定位搜救。

消防局建議，民眾可預先安裝好「119報案」App，點開App後可選「救護報案」、「火警報案」及「簡訊報案」3種方式，前2種都能直接撥打119語音報案，轄區119值勤台接獲電話的同時，也可獲得手機所在位置座標，若使用的是App內的「簡訊報案」，即便不方便開口，119值勤台也能立即取得座標。

如果民眾未安裝119報案APP，可以透過Android手機「 Google Map」或Apple手機「地圖」功能，點開後，畫面上會出現一個小藍點，只要在小藍點上按住2秒後放開，在網址視窗內，即會顯示出所在位置的座標，不過以上皆須視GPS狀態正常與否，才可獲得更正確定位。

若報案人使用的是Apple手機，可開啟內建的「指南針」App，即獲得1組數字座標資訊，將此座標位置報予119值勤台，也能快速定位。

如果現場網路訊號不佳，還能一般通話的話，119值勤台將透過傳送「強化定位簡訊」的方式給報案人，報案人需要全部選擇「同意」及「同意上傳」，值勤台才能獲得回傳的座標位置。