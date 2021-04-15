屏東員警休假扮違停檢舉達人 當街被火大民眾打破頭

屏東縣恆春鎮車流繁忙的中正路，近半年出現1名鎖定汽機車違規臨停拍照的正義檢舉達人，曾1個月狂檢舉近50件違規臨停，地方社群網站有人搜出他是在地的員警；檢舉達人今天下午再次出現拍攝時，被不滿的路人認出追打，頭部流血送醫，堅持對施暴者提告傷害；警方說，經查確是分局某派出林姓員警，是在勤餘時段並以民眾身分拍照檢舉。

今天下午2時許，檢舉人在恆春中正路上手機拍照違規臨停，因有民眾這幾天發現檢舉達人在該處出沒，還上網指稱是當地的員警，立刻被附近民眾發現，1名男子衝上前拳打腳踢，檢舉人只好躲進附近騎樓，民眾也立即報警；警方據報到場將雙方帶回，林姓員警因頭部流血先送醫包紮治療，堅持要對施暴者提傷害告訴。

恆春警方說，經查是該分局派出所林姓員警於勤餘時段，行經該路段見有交通違規行為，於是以手機蒐證違規事證，此舉引起在場民眾不滿，進而引發衝突，後續將調閱週遭監視器釐清案發經過情形，依法偵辦，另有關交通違規部分若調查屬實，後續將依法告發。