煮食不慎起火每月4到6件 楠梓消防員：切記人離火熄

高雄市楠梓區每月平均有4到6件炊事不慎火警，起因多事民眾煮食時離開爐火旁，一時疏忽忘記正在煮食而引起。本月7日楠梓區榮新街上的某大樓又接獲相關案件，消防員藉機向住戶宣導「人離火熄」觀念，提升民眾防火觀念。

據了解，楠梓區榮新街上的某大樓，本月7日上午10點發生火警，消防局第四救災救護大隊右昌分隊派人車趕往現場時，見到窗戶冒出陣陣白煙，還有燒焦味道，初判為煮菜燒焦，無立即危險。

消防員馬上請周遭住戶聯絡屋主返家開門，幸好未造成人員傷亡或財物損失。因楠梓區每月平均有4到6件「炊事不慎」火警傳出，消防員藉機向社區民眾宣導提醒，如有炊煮食品怕忘記的話可使用手機鬧鐘或定時器提醒，才不會有類似狀況發生，並切記「人離火熄」觀念。

右昌分隊長陳建中說，有自炊習慣的住戶一定要牢牢記住「人離火熄」觀念，老舊透天厝住戶建議要安裝住宅用火災警報器讓住戶能第一時間察覺火災發生，並制訂「家庭逃生計畫」才能在火災發生時立即採取必要且正確之應變動作。

陳建中也說，住宅火災起火原因以「爐火烹調」居首位，「電氣因素」次之；「爐火烹調」以「煮菜燒焦」為最多。