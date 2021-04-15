快訊

太魯閣號事故背後：過來人談工地「六大狀況」讓問題難防

83歲退休教授徵婚 求22至40歲氣質女子給月薪千萬美元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

煮食不慎起火每月4到6件 楠梓消防員：切記人離火熄

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄市楠梓區每月平均有4到6件炊事不慎火警，起因多事民眾煮食時離開爐火旁，一時疏忽忘記正在煮食而引起。本月7日楠梓區榮新街上的某大樓又接獲相關案件，消防員藉機向住戶宣導「人離火熄」觀念，提升民眾防火觀念。

據了解，楠梓區榮新街上的某大樓，本月7日上午10點發生火警，消防局第四救災救護大隊右昌分隊派人車趕往現場時，見到窗戶冒出陣陣白煙，還有燒焦味道，初判為煮菜燒焦，無立即危險。

消防員馬上請周遭住戶聯絡屋主返家開門，幸好未造成人員傷亡或財物損失。因楠梓區每月平均有4到6件「炊事不慎」火警傳出，消防員藉機向社區民眾宣導提醒，如有炊煮食品怕忘記的話可使用手機鬧鐘或定時器提醒，才不會有類似狀況發生，並切記「人離火熄」觀念。

右昌分隊長陳建中說，有自炊習慣的住戶一定要牢牢記住「人離火熄」觀念，老舊透天厝住戶建議要安裝住宅用火災警報器讓住戶能第一時間察覺火災發生，並制訂「家庭逃生計畫」才能在火災發生時立即採取必要且正確之應變動作。

陳建中也說，住宅火災起火原因以「爐火烹調」居首位，「電氣因素」次之；「爐火烹調」以「煮菜燒焦」為最多。

高雄市楠梓區每月平均有4到6件炊事不慎火警，起因多事民眾煮食時離開爐火旁，一時疏忽忘記正在煮食而引起。記者邱奕能／翻攝
高雄市楠梓區每月平均有4到6件炊事不慎火警，起因多事民眾煮食時離開爐火旁，一時疏忽忘記正在煮食而引起。記者邱奕能／翻攝
高雄市楠梓區每月平均有4到6件炊事不慎火警，起因多事民眾煮食時離開爐火旁，一時疏忽忘記正在煮食而引起。記者邱奕能／翻攝
高雄市楠梓區每月平均有4到6件炊事不慎火警，起因多事民眾煮食時離開爐火旁，一時疏忽忘記正在煮食而引起。記者邱奕能／翻攝

火災 消防員

延伸閱讀

桃園化工廠有毒醋酸外洩救災 逼真演練上寶貴一課

彰化清晨資源回收場火警 易燃物多火勢猛烈消防急救援

聯茂火警 調度產能支援

消防員火場滅火燙傷 手指起2水泡大如「鴿子蛋」

相關新聞

屏東員警休假扮違停檢舉達人 當街被火大民眾打破頭

屏東縣恆春鎮車流繁忙的中正路，近半年出現1名鎖定汽機車違規臨停拍照的正義檢舉達人，曾1個月狂檢舉近50件違規臨停，地方社...

發生事故民眾不清楚地點 消防局籲下載「119報案」App

台鐵太魯閣號2日發生事故，雖然花蓮縣消防局第一時間收到報案電話，但報案人可能因為驚慌，一時之間講不清楚在哪裡，而延誤寶貴...

酒駕載友世新大學前自撞電桿釀3傷 男酒測值0.95遭法辦

39歲翁姓男子昨晚酒後駕駛一輛黑色汽車，行經台北市文山區木柵路一段，自撞路旁電線桿，所幸翁男及2名友人僅受輕傷，警方介入...

煮食不慎起火每月4到6件 楠梓消防員：切記人離火熄

高雄市楠梓區每月平均有4到6件炊事不慎火警，起因多事民眾煮食時離開爐火旁，一時疏忽忘記正在煮食而引起。本月7日楠梓區榮新...

高職女生不滿父母沒收手機 逃家投奔男網友警尋回

高雄市張姓16歲張姓高職女生，12日離家後了無音訊，家人心急如焚，報案協尋，警方今天在一名林姓男子家中找到少女，張女卻躲...

精神困擾女子離家迷途7公里父母急尋 員警尋獲助返家

嘉義縣水上警分局水上聯合所警員李國豪及謝亞秦，昨天深夜執行巡邏勤務，在嘉168線縣道嘉朴公路，發現1名女子形跡可疑，蹲坐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。