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高職女生不滿父母沒收手機 逃家投奔男網友警尋回

聯合報 / 記者王昭月張議晨／高雄即時報導

高雄市張姓16歲張姓高職女生，12日離家後了無音訊，家人心急如焚，報案協尋，警方今天在一名林姓男子家中找到少女，張女卻躲到大樓頂樓躲藏，初步了解，女少疑因玩手機未節制，被父母沒收手機才逃家投奔男，所幸平安無恙。

警方表示，張姓少女12日原本應在小港區高松路附近搭校車上學卻沒到校，校方通報家長，但找不到人，父母於13日凌晨報案，由高松派出所、偵查隊及少年隊共組專案小組協尋；經調閱監視器，發現當天她由一名男子騎機車載走，警方以車追人，今天在大寮區林男住所尋找，林男宣稱張女沒有在他家，警方事後在大樓頂樓找到藏匿的張女。

警方表示，張女與與林男是網友，她因不滿父母沒收手機，請林男收容，蹺家第4天才被尋獲。

張女父母這兩天因為女兒失蹤，心急如焚，張父還在臉書po文，請網友幫忙協尋，所幸今天已找回女兒。

張姓女高職生因離家無音訊，父親急在臉書po文請大家協尋。圖／翻攝自張父臉書
張姓女高職生因離家無音訊，父親急在臉書po文請大家協尋。圖／翻攝自張父臉書

監視器 失蹤

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