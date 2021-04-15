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精神困擾女子離家迷途7公里父母急尋 員警尋獲助返家

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣水上警分局水上聯合所警員李國豪及謝亞秦，昨天深夜執行巡邏勤務，在嘉168線縣道嘉朴公路，發現1名女子形跡可疑，蹲坐路邊，經查，是住嘉市有精神困擾女子迷途，回不了家，父母剛好準備報案協尋，父母獲報，開心趕來水上派出所帶女兒回家，感恩警方協助。

員警說，發現女子主動上前關懷詢問，但女子不斷喃喃自語，面對詢問答非所問，一籌莫展，只好嘗試以警用行動電腦人臉辨識，順利得知女子的身分。

員警查出女子住嘉義市，立即打電話到嘉義市八掌派出所詢問有無民眾報案女子失蹤案件，結果該女父母親剛好在派出所，正準備報案失蹤，趕緊到上派出所帶女兒返家休息。

失蹤女子父母說，女兒罹患有精神疾病，時常步行出門後未歸，讓他們頭痛，2人已經遍尋逾5小時，心急如焚，幸好水上派出所熱心員警尋獲愛女，否則後果不堪設想，不斷地向警方道謝。

嘉義長庚精神科說，精神疾病因大腦、環境等因素造成，以國內現代先進醫療體系資源，精神疾病患者只要妥適治癒，按時服藥，病情可獲控制，最重要是協助精神疾病患者，好好地接受治癒。

精神困擾女子離家迷途7公里，父母急尋，水上警分局員警尋獲，幫助返家。記者魯永明／翻攝
精神困擾女子離家迷途7公里，父母急尋，水上警分局員警尋獲，幫助返家。記者魯永明／翻攝

嘉義 失蹤

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