老翁下班時段馬路間奔跑追公車 警得知原因開車幫忙追

台北市77歲林姓老翁長期穿戴護腰護具，日前在公車上調整護具卻將束帶遺漏車上，下車發現後，眼見公車已經駛離；當時為下班時間，車輛較多，林翁沿快車道分隔島追趕公車，非常危險，幸好警方巡邏經過，先將林翁拉到路邊，再開巡邏車追上公車，幫林翁拿回束帶。

保安警察大隊第三中隊小隊長王堅任、警員郭文彬、許元騰、張耀仁本月9日晚上近6點，發現林翁在松山區民生東路上的分隔島奔跑，上前了解發現林翁是在追趕公車；警方便將林翁先拉到路邊站歇，再由郭姓警員開車追上林搭乘的254號公車，待公車從民生東路右轉敦化南路靠站後，郭員便上車幫林找到護具，成功拿給林。