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老翁下班時段馬路間奔跑追公車 警得知原因開車幫忙追

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市77歲林姓老翁長期穿戴護腰護具，日前在公車上調整護具卻將束帶遺漏車上，下車發現後，眼見公車已經駛離；當時為下班時間，車輛較多，林翁沿快車道分隔島追趕公車，非常危險，幸好警方巡邏經過，先將林翁拉到路邊，再開巡邏車追上公車，幫林翁拿回束帶。

保安警察大隊第三中隊小隊長王堅任、警員郭文彬、許元騰、張耀仁本月9日晚上近6點，發現林翁在松山區民生東路上的分隔島奔跑，上前了解發現林翁是在追趕公車；警方便將林翁先拉到路邊站歇，再由郭姓警員開車追上林搭乘的254號公車，待公車從民生東路右轉敦化南路靠站後，郭員便上車幫林找到護具，成功拿給林。

林在現場對警方表示感謝。警方提醒，民眾搭乘大眾運輸工具下車時，應檢查隨身物品是否攜帶，並養成記下搭乘的車型、車號習慣，若物品遺失時，才可讓警方有更多線索尋回，另外切勿在車道上追趕車輛，以免發生危險。

警員郭文彬趁公車停站時上車幫林翁拿回護腰束帶。記者蔡翼謙／翻攝
警員郭文彬趁公車停站時上車幫林翁拿回護腰束帶。記者蔡翼謙／翻攝
警方發現林翁在民生東路上的分隔島奔跑，發現他是要追公車拿回遺失物後，親力幫他尋回。記者蔡翼謙／翻攝
警方發現林翁在民生東路上的分隔島奔跑，發現他是要追公車拿回遺失物後，親力幫他尋回。記者蔡翼謙／翻攝
警員郭文彬趁公車停站時上車幫林翁拿回護腰束帶。記者蔡翼謙／翻攝
警員郭文彬趁公車停站時上車幫林翁拿回護腰束帶。記者蔡翼謙／翻攝

公車 車道 警察

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