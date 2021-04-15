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驚悚！男子買美工刀 走出超商後竟當街自刎送醫不治

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市施姓男子今天跑到新店區一間超商購買美工刀，沒想人才走出超商大門後，竟直接在超商旁持刀劃頸，當場倒地，嚇壞路過民眾。而施男因失血過多，經送醫搶救仍宣告不治。

新北市消防局今天中午12時27分接獲民眾報案，指稱在新店區北新路二段171巷與明德路交叉路口，看到一名中午男子手持利器往自己脖子割，當場濺血倒地。救護人員獲報迅速趕抵，只見該名男子血流如注，緊急送往新店慈濟醫院，經急救仍宣告不治。

新店警方獲報，在案發現場拉起封鎖線進行採證。據了解，死者為40歲施姓男子，患有恩覺失調症，今天獨自一人騎機車至新店區北新路二段與明德路口的超商，購買一支美工刀後，旋即徒步至旁邊巷口後，疑似精神病發作自刎倒地。

經查，據施男住台東的家屬表示，施男患有憂鬱症，都獨自一人在外租屋，鮮少與家人聯絡，警方後續將依規定報請檢察官相驗。

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新北市施姓男子今天中午跑到新店區一間超商買美工刀，才出門後竟直接持刀劃頸，當場倒地，因失血過多，經送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市施姓男子今天中午跑到新店區一間超商買美工刀，才出門後竟直接持刀劃頸，當場倒地，因失血過多，經送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市施姓男子今天中午跑到新店區一間超商買美工刀，才出門後竟直接持刀劃頸，當場倒地，因失血過多，經送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市施姓男子今天中午跑到新店區一間超商買美工刀，才出門後竟直接持刀劃頸，當場倒地，因失血過多，經送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝

超商 憂鬱症

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