金門旅遊相機不慎遺失 111天後物歸原主失主超驚喜

金門最美的風景是人！家住金城地區的一位唐姓民眾於去年底在自家門前花圃發現1台相機，但因急事赴台數月，日前返家時，發現這台相機還在原地，急忙連絡警方協助尋找失主，機智警方上網找線索，終於讓相機重回黃姓女失主手裡，黃女在接獲警方通知尋獲電話，還不太相信，後來得知找到相機，直說太開心！

金城分局表示，唐姓民眾在去年底因急事出門赴台，在自家小花圃瞧見一台相機，3個多月後回家竟然還在原處，趕緊報警，金城分局金城派出所員警陳奕勳、章朝欽獲報後，起初因相機遺失時間較久，一時間苦尋線索不著，後來因相機顏色特殊（白色機身，黑色鏡頭），有所內員警機警回想起前幾個月有人於臉書社團發文請大家協尋類似的遺失相機，遂於臉書社團找出該則貼文。

兩名員警在比對遺失物特徵都吻合後，趕緊與失主黃小姐取得聯繫，黃女一度還不敢相信相機找得回來，後來員警告知原委，黃女喜出望外，在臉書社團貼文表示，在去年12月21日遺失心愛相機，直到今年4月11日，相機經歷111天終於回來了，並感謝拾得人與警方的協助。