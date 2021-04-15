父親失蹤5年獨生女長大後才報案 感謝海山警找到埋葬地

新北市警局海山警分局尋人高手蔡淑女去年10月發現尚未結案的洪姓男子失蹤協尋案件，發生時間與報報時間竟相隔5年，引起她的好奇，主動連繫報案洪姓女子，才知洪男失蹤時，由叔公帶大的洪女才念高三，出社會工作後，經親友提醒才報案協尋。

蔡淑女去年10月中連繫到現年37歲的洪姓女子，洪女回憶說，雙親在她小時候就離異，就讀小學6年級時，父親曾出車禍受傷，頭部有開刀，前額需重建，原本開朗的父親就此變得不愛說話，也無法照顧她，都靠叔公和嬸嬸照顧她的生活，父女之間也少有互動，依稀記得大約在民國90年前後，就不曾再見到父親出現身邊。

直到95年6月經其他家屬提醒，父親這麼久沒有回家，應該要去派出所報案協尋，才會向轄區三峽警方報案，但也無法確認父親確實失蹤時間為何時。

由於失蹤時間不確定，蔡淑女到警政署知識聯網系統中，以民國90年為基準，往前往後找資料查尋比對，逐筆的核對相關的特徵、地緣關係，終於發現民國89年8月14日在新北市三重區忠孝橋下淡水河發現1具無名男屍，現收埋於新店區三城公墓的身高特徵十分接近。

因年代久遠的無名屍體案件，需要家屬的DNA比對，才能解開迷團，蔡淑女再次聯繫洪女，告知DNA採樣的相關資訊，惟洪男只有洪女一個女兒，父母已過世，也無手足，採集洪女唾液檢體送往法務部法醫研究所，進行DNA親緣關係進行比對，去年底初步確認具有親緣關係，然因報案時間與發生日期不確定性，為求慎重，需再尋找洪男的前妻採驗DNA，更進一步排除確認，費了一番心力說服洪男前妻接受採檢，多花了一個多月的時間，於今年一月經粒線體母系DNA排除後，終於確認該具無名屍正是失蹤長達21年的洪男無誤。

洪男女兒感謝警方不辭辛勞積極聯繫，在21年後，重啟調查熱心協尋讓家屬又重新燃起希望，雖然悲痛不已，終讓心中懸宕的大石可放下，今年4月初拿著新北地檢署相驗屍體證明書，接續到戶政事務所辦理死亡除戶，近期再前往新店區公所辦理起掘手續，一圓生要見人死要見屍的心願。