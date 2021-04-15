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去年搶灘墾丁被逮不死心 漁船滿載偷渡犯闖高雄又失敗

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

屏東籍漁船「金順滿1號」去年9月因載運35名越南偷渡客在墾丁搶灘被逮，但「金」船在更換船長後重操舊業，日前載著26名越南偷渡犯企圖入境，所幸海巡署偵防分署高雄查緝隊迅速掌握情資，在高雄外海約7海浬處攔截，全船人員統一入住集中檢疫所收容，至於楊姓船長則依違反入出國及移民法移送高雄地方檢察署偵辦。

海巡人員調查，「金順滿1號」日前先在海峽中線與載運越南偷渡客的漁船接頭，在海上完成人員交接後直奔高雄而來，高雄查緝隊掌握情資後，確認漁船船及與船長身分，會同移民署、高雄市警局等多單位，13日晚間在高雄外海約7浬處查獲「金」船，船艙一打開，總計滿載9女17男共26人。

海巡查出，「金」船涉入人口販運並非第一次，去年9月「金」船搭載35名越南偷渡犯來台，原本計畫搶灘墾丁登陸，沒想到見海巡艦艇上前盤查，下令全船越南偷渡犯跳船，由於當時新冠肺炎緊繃，多名越籍人士逃竄上岸恐形成防疫破口，所幸經海巡、警方動員大批軍警人力搜尋，順利在船上、礁岩、岸上防風林找到這35人，全部送往檢疫所隔離檢疫。

高雄查緝隊表示，「金」船去年遭逮後更換無前科船長、船員重操舊業，以為能躲過海巡法眼，但這次運動大數據分析掌握，加上各巡防區主動配合，順利完成攔查。

「金」船被查獲的26名越南籍偷渡犯，經檢測船上人員均無發燒與呼吸道等症狀，目前海巡署已依外籍人士入境規範管制14日，後續將依規定完成防檢疫安置作業程序後，移送移民署收容。

同船的26名偷渡犯被海巡在高雄外海攔截。記者張議晨／翻攝
同船的26名偷渡犯被海巡在高雄外海攔截。記者張議晨／翻攝
同船的26名偷渡犯被海巡在高雄外海攔截，整船全送安置所集中檢疫。記者張議晨／翻攝
同船的26名偷渡犯被海巡在高雄外海攔截，整船全送安置所集中檢疫。記者張議晨／翻攝
同船的26名偷渡犯被海巡在高雄外海攔截，海巡人員全副武裝登船搜檢。記者張議晨／翻攝
同船的26名偷渡犯被海巡在高雄外海攔截，海巡人員全副武裝登船搜檢。記者張議晨／翻攝

海巡署 偷渡 越南

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