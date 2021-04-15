中市議員遭詐騙集團冒名 2友人被騙匯款200多萬

台中市議員羅永珍的一名友人，去年5月接獲自稱羅永珍的詐騙集團電話求助，詐騙210萬得手，事後警方追查到詐騙集團成員，是年僅21歲的女子，全案進入司法。未料，最近羅永珍另一名友人又被詐騙3萬元得手。羅永珍兩度遭冒名詐騙，呼籲民眾不要再上當受騙。

羅永珍的一名友人，去年5月接獲詐騙集團電話，詐騙集團成員自稱是羅永珍本人，急需要用錢救命，要求匯款210萬元，結果該名友人匯款後發覺不對勁，因來電顯示及匯款帳戶都不是羅永珍或其團隊成員，趕緊跟羅永珍連絡，才知被詐騙並報案，警方查到詐騙犯為一名年僅21歲的女子。

羅永珍感謝司法還清白，但念及對方年紀輕，並未提出告訴，並陪同被害友人至台南法院追討被騙金額，但其友人僅拿回15萬多元；法官判決加害人每個月需還受害友人5000元，但迄今僅還過1次，之後用各種理由拖延。

羅永珍說，今年4月，服務處接到另一名許姓友人的電話，指日前詐騙集團打電話詐騙其3萬元得手。因許男匯款後覺得怪怪的，才告知羅永珍「請問議員最近手頭很緊嗎？某天她跟我說需要錢，我有匯給她，但事後越想越不對，戶名不是羅永珍，還叫我匯了之後等她電話，千萬不要找她，因為她有要事要處理，請問我是不是被詐騙了？」

羅永珍大聲疾呼「這就是詐騙！永珍絕對不會打電話或傳訊息借錢」，受騙的都是與他結識超過20年的老朋友，他痛心疾首，強調自己絕對不會胡亂借錢，更沒有第二支電話號碼和其他名字的帳戶。