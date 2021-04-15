男子打羽球突倒地昏迷 球友見義勇為CPR順利救回

新竹縣竹東早安羽球協會秘書長張振洪，日前與朋友到竹東羽球館打球，沒想到溫姓友人突倒地並失去意識，嚇得他立即撥打119求救，消防局指揮中心線上指導CPR，並派遣竹東消防分隊到場接手，經AED偵測發現患者為心室纖維顫動，立刻電擊等處置，順利將溫男從鬼門關前救回；消防局為感謝張振洪等人見義勇為救活瀕死球友，特別頒發感謝狀。

張振洪表示，當時他正與其他3名球友進行雙打比賽，離他最靠近的女性友人聽到碰撞聲，回頭一看，就發現溫姓友人倒在地上，他靠近查看時發現溫男已沒有意識，似乎也沒有呼吸，來不及多想，就按照先前看過的消防宣導CPR開始按壓。

另一名同行友人劉正中則立刻用手機撥打119，並開擴音讓指揮中心執勤員指導張振洪，跟著電話另一頭的節奏聲「嘀、嘀、嘀、嘀」持續按壓CPR，直到張振洪感到疲累，交由其他有人接手按壓，等待救護人員到場。

新竹縣政府消防局緊急救護科長劉彥承指出，當心臟停止跳動，腦部細胞在4分鐘後就會因為缺氧而受損，缺氧超過10分鐘後，腦部就可能永遠死亡，CPR則藉由體外按壓心臟的方式來維持血液循環，使氧氣足以供給到重要的器官，溫姓男子能夠幸運存活，就是因為球友們的積極救援。