高雄失聯16歲少女找到人了 離家多天借住男網友家

就讀高雄大寮區某工商的16歲張姓女學生與家裡失聯，全家人心懸在半空中，她父親在臉書PO出尋人啟事，希望居民及網友也能幫忙，警方獲報後，今早在大寮區某民宅找到張女，現在已平安帶回小港高松派出所，至於離家原因警方還在釐清。

張父貼文表示，他女兒12日上午7點出門後就無音訊，手機打不通，也無接到女兒轉知的任何消息。他女兒今年16歲，就讀大寮區某高職一年級，出門時穿橘色落肩短袖上衣與牛仔短褲，上身還套了白色的連帽外套，髮型是遮住眉毛的平瀏海，有一頭及胸長髮，雙眼皮，笑起來相當甜美可愛。

張父說，女兒失聯後，全家都擔心的睡不著，希望動員網友力量協尋，若有人有消息可隨時撥打電話，多晚聯繫都可以，他只希望女兒能平安回家。