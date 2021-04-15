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桃園化工廠有毒醋酸外洩救災 逼真演練上寶貴一課
桃園市沿海地區化學工廠多，屢次化學氣體外洩引發重大傷害，消防局第三大隊今天上午在觀音工業區亞東石化觀音2廠，辦理化學災害搶救演練，模擬該廠醋酸儲槽氣體突然洩漏意外，警義消及廠方人員投入搶救、止漏及避難防護演練逼真，讓年輕消防、廠方員工上了一堂寶貴的救災經驗課。
這場為讓警義消、化學廠熟練化學工廠災害救難，消防局第三大隊首度與亞東石化觀音2廠合作，舉理醋酸儲槽外洩災害演練，模擬地震造成醋酸儲槽洩漏，由於醋酸、對二甲苯化學氣體有毒物質外洩，為防範觀音工業區鄰近工廠、員工、百姓災害擴大，由8個分隊消防員、義消及亞東石化員工約120人投入災害搶救演練，並嘗試用空拍機升空監控演練行動。
演練過程由廠方啟動通報、止漏、避難引導等安全防護、救護編組後，先行展開救災編組區域聯防機制，消防員趕到穿著A級防護衣進入畫設的氣體外洩災區的暖區（黃色）、熱區（紅色）演練搶救及止漏檢測，阻止災情擴大，演練逼真。
第三大隊大隊長殷明坤說，因為沿海地區及工業區的化學工廠多，為增加消防及化工廠的氣體洩漏救災防護經驗，演練工廠先搶救自救，消防員場配合救難，首次使用不同顏色管制線畫設管制災區，搭配全新開發的救災現場人員管制系統、藍芽連線的個人識別裝置顯示救災人員資訊，降低災害。
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