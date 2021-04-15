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影／台中忠孝夜市喬債務 雙方火爆街頭砸車警逮15人
台中市楊姓男子與張姓友人有19萬的借貸關係，雙方約好在今天凌晨在南區忠孝夜市附近談判，未料雙方態度強硬，引發口角衝突後，演成街頭砸車的案件，雙方駕駛5輛轎車，其中有3輛轎車的擋風玻璃、車頭、車身都有受損，警方出動快打部隊到場，並在今天上午陸續帶回涉案張等15人，全案將依聚眾鬥毆罪，移送台中地檢署偵辦。
台中市第三警分局在今天凌晨零時許獲報，南區忠孝路、國光路口的忠孝夜市附近，發生街頭砸車案件，警方獲報出動快打部隊到場。
經初步調查，張姓男子（29歲）欠楊姓男子（35歲）19萬元，雙方各帶人馬，相約在案發地點協調債務，但協調過程不愉快，且雖然雙方是朋友，但對債務卻「寸步不讓」，十分強硬，導致談判破局，演成砸車案件。
警方先將現場涉案人帶回後，在第一時間調閱監視器，鎖定涉案車輛，以車追人，漏夜帶回張、楊等15名涉案人，並將陸續追查其他共犯到案，全案將依聚眾鬥毆罪，移送台中地檢署偵辦。
第三警分局呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，警對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。
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