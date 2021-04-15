影／右腳才踩上車門就關閉 新店公車傳夾傷上車女乘客

新北市昨天傳出民眾搭公車，一腳才剛踩上車，公車車門就關閉並啟動往前行駛，當場跌坐在地，還好有等車民眾看到及時喊聲，公車司機立即停車，急忙跑下車察看，女乘客遭車門夾傷右腳踝及尾椎受傷，送醫後無大礙。公車司機黃姓男子酒測值為零，後續相關責任由警方調查釐清中。

新北市許姓女子（46歲）昨天在新店區安康路二段公崙新村站搭乘新店客運公車，右腳才踩上車門就關閉並往前行駛，遭夾腳拖行跌坐在地，公車司機黃姓男子（37歲）聞聲連忙停車下車察看。