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影／右腳才踩上車門就關閉 新店公車傳夾傷上車女乘客

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市昨天傳出民眾搭公車，一腳才剛踩上車，公車車門就關閉並啟動往前行駛，當場跌坐在地，還好有等車民眾看到及時喊聲，公車司機立即停車，急忙跑下車察看，女乘客遭車門夾傷右腳踝及尾椎受傷，送醫後無大礙。公車司機黃姓男子酒測值為零，後續相關責任由警方調查釐清中。

新北市許姓女子（46歲）昨天在新店區安康路二段公崙新村站搭乘新店客運公車，右腳才踩上車門就關閉並往前行駛，遭夾腳拖行跌坐在地，公車司機黃姓男子（37歲）聞聲連忙停車下車察看。

幸好公車才起步就煞車停下，許女因右腳被車門夾住，遭拖行當場跌坐在地，右腳踝及尾椎受傷，由救護車送往新店慈濟醫院診治，意識清醒無大礙。公車司機黃姓男子酒測值為零，這起事故後續相關責任由警方調查釐清中。

新北市許姓女子昨天在新店區搭公車，右腳才踩上車門就關閉並往前行駛，遭夾腳拖行跌坐在地，公車司機聞聲連忙停車下車察看。記者王長鼎／翻攝
新北市許姓女子昨天在新店區搭公車，右腳才踩上車門就關閉並往前行駛，遭夾腳拖行跌坐在地，公車司機聞聲連忙停車下車察看。記者王長鼎／翻攝
新北市許姓女子昨天在新店區搭公車，右腳才踩上車門就關閉並往前行駛，遭夾腳拖行跌坐在地，公車司機聞聲連忙停車下車察看。記者王長鼎／翻攝
新北市許姓女子昨天在新店區搭公車，右腳才踩上車門就關閉並往前行駛，遭夾腳拖行跌坐在地，公車司機聞聲連忙停車下車察看。記者王長鼎／翻攝
新北市許姓女子昨天在新店區搭公車，右腳才踩上車門就關閉並往前行駛，遭夾腳拖行跌坐在地，公車司機聞聲連忙停車下車察看。記者王長鼎／翻攝
新北市許姓女子昨天在新店區搭公車，右腳才踩上車門就關閉並往前行駛，遭夾腳拖行跌坐在地，公車司機聞聲連忙停車下車察看。記者王長鼎／翻攝

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