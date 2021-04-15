快訊

莫名胃口差、常脹氣小心是胃癌！ 醫警告：這些用餐習慣恐增罹癌風險

確定辭了！行政院批准交通部長林佳龍辭呈 4月20日生效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假冒檢警欺騙老人積欠國際電話費 被車手提領50多萬

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

南投中興新村退休老人居多，詐騙集團冒充檢警人員騙取被害人信任，使71歲李姓被害民眾陷入錯誤，誤以為積欠國際電話費2萬元未繳納，竟當面交付存摺簿及金融卡，遭詐騙車手提領損失達新台幣50餘萬元，中興分局上午宣布破案，將幕後集團幹部共6名犯嫌依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌移請南投地檢署偵辦。

中興警分局長黃念生表示，詐騙集團是有計劃的組織，先假冒電信公司誆稱被害人打國際電話，積欠電信費新台幣2萬元，再以假冒檢警方式要求監管帳戶，被害人心生恐慌竟將存簿、提款卡交給詐騙集團，並遭到車手提領一空，損失達新台幣50萬餘元。

警方接獲李姓民眾報案後，南投中興分局隨即與刑事局偵一隊及台中清水分局共組專案小組，專案小組長期跟監埋伏、嚴密蒐證，經沿路調閱監視器畫面，確認共犯身分，先行針對共犯車手逮捕到案，積極循線向上溯源，終於掌握幕後集團幹部。

本周一12日見時機成熟，展開掃蕩詐欺集團專案，兵分多路前往高雄等地，共逮捕集團林、杜、蘇姓等嫌犯，包含日前逮捕的黃、謝及林姓共犯車手等6人，成功將該集團一網打盡，全案訊後依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌移請南投地檢署偵辦。

分局長黃念生表示，詐欺集團詐騙手法推陳出新，造成民眾財產損失甚鉅，強調院檢調警等司法公務機關，不會以電話通知要求凍結、監管、及設定安全帳戶，更不會要求辦理網路銀行、語音轉帳或到府收取現金，並提醒民眾面對不斷推陳出新的各種詐騙手法時，「一聽、二掛、三查證」應冷靜以對，並向165反詐騙專線查證，避免淪為歹徒覬覦的對象。

中興新村退休老人居多，詐騙集團冒充檢警人員騙取被害人50餘萬元，警方上午移送6名嫌犯。圖／南投中興分局提供
中興新村退休老人居多，詐騙集團冒充檢警人員騙取被害人50餘萬元，警方上午移送6名嫌犯。圖／南投中興分局提供
警方本周展開掃蕩詐欺集團專案，兵分多路前往高雄等地，共逮捕集團林、杜、蘇姓等嫌犯。圖／南投中興分局提供
警方本周展開掃蕩詐欺集團專案，兵分多路前往高雄等地，共逮捕集團林、杜、蘇姓等嫌犯。圖／南投中興分局提供
中興新村退休老人居多，詐騙集團冒充檢警人員騙取被害人50餘萬元，警方上午移送6名嫌犯。圖／南投中興分局提供
中興新村退休老人居多，詐騙集團冒充檢警人員騙取被害人50餘萬元，警方上午移送6名嫌犯。圖／南投中興分局提供

詐騙集團 車手 詐欺

延伸閱讀

網路賣家接到購物失敗通知先別慌 可能是詐團騙錢手法

戀愛詐騙層出不窮 「母親罹癌、維護世界和平」樣樣來

謝國城少棒／4強戰桃園、南投分別勝出 15日決賽交手

台詐團假冒公安騙旅外中國人 刑事局逮15嫌法辦

相關新聞

水壺遭同學摻漂白水 屏東某國中接連2女學生受害

屏東縣某國中發生同班級兩名女學生接連在午休過後打開水瓶後，聞到濃濃漂白水味道，發現遭人混摻漂白水，學生跟家長反映後，學校...

高雄失聯16歲少女找到人了 離家多天借住男網友家

就讀高雄大寮區某工商的16歲張姓女學生與家裡失聯，全家人心懸在半空中，她父親在臉書PO出尋人啟事，希望居民及網友也能幫忙...

影／鬥氣的下場...偏離車道被叭 逼車還擊得不償失

不滿被按喇叭示警所引發的行車糾紛，時有所聞。有網友在社群媒體上傳一段影片，一輛白車疑似要變換車道，險擦撞後方來車，後車按...

去年搶灘墾丁被逮不死心 漁船滿載偷渡犯闖高雄又失敗

屏東籍漁船「金順滿1號」去年9月因載運35名越南偷渡客在墾丁搶灘被逮，但「金」船在更換船長後重操舊業，日前載著26名越南...

中市議員遭詐騙集團冒名 2友人被騙匯款200多萬

台中市議員羅永珍的一名友人，去年5月接獲自稱羅永珍的詐騙集團電話求助，詐騙210萬得手，事後警方追查到詐騙集團成員，是年...

男子打羽球突倒地昏迷 球友見義勇為CPR順利救回

新竹縣竹東早安羽球協會秘書長張振洪，日前與朋友到竹東羽球館打球，沒想到溫姓友人突倒地並失去意識，嚇得他立即撥打119求救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。