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假冒檢警欺騙老人積欠國際電話費 被車手提領50多萬
南投中興新村退休老人居多，詐騙集團冒充檢警人員騙取被害人信任，使71歲李姓被害民眾陷入錯誤，誤以為積欠國際電話費2萬元未繳納，竟當面交付存摺簿及金融卡，遭詐騙車手提領損失達新台幣50餘萬元，中興分局上午宣布破案，將幕後集團幹部共6名犯嫌依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌移請南投地檢署偵辦。
中興警分局長黃念生表示，詐騙集團是有計劃的組織，先假冒電信公司誆稱被害人打國際電話，積欠電信費新台幣2萬元，再以假冒檢警方式要求監管帳戶，被害人心生恐慌竟將存簿、提款卡交給詐騙集團，並遭到車手提領一空，損失達新台幣50萬餘元。
警方接獲李姓民眾報案後，南投中興分局隨即與刑事局偵一隊及台中清水分局共組專案小組，專案小組長期跟監埋伏、嚴密蒐證，經沿路調閱監視器畫面，確認共犯身分，先行針對共犯車手逮捕到案，積極循線向上溯源，終於掌握幕後集團幹部。
本周一12日見時機成熟，展開掃蕩詐欺集團專案，兵分多路前往高雄等地，共逮捕集團林、杜、蘇姓等嫌犯，包含日前逮捕的黃、謝及林姓共犯車手等6人，成功將該集團一網打盡，全案訊後依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌移請南投地檢署偵辦。
分局長黃念生表示，詐欺集團詐騙手法推陳出新，造成民眾財產損失甚鉅，強調院檢調警等司法公務機關，不會以電話通知要求凍結、監管、及設定安全帳戶，更不會要求辦理網路銀行、語音轉帳或到府收取現金，並提醒民眾面對不斷推陳出新的各種詐騙手法時，「一聽、二掛、三查證」應冷靜以對，並向165反詐騙專線查證，避免淪為歹徒覬覦的對象。
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