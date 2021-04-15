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欠繳電信費還賣帳戶？婦人陷詐騙迷霧 警從根源破解
基隆市1名年近70的婦人接到詐騙電話，對方先跟她說積欠中華電信費用，接著又有刑警說她的帳戶涉案，要求把帳戶內存款轉到指定帳戶監管。婦人聽信後到第一信用合作社，想轉出帳戶內近90萬元存款。員警載她到中華電信查問，從「根源」破解詐騙術。婦人確認沒欠費用才安心，謝謝行員和員警替她保住老本。
基隆市警二分局今天上午表示，八斗子分駐所本月12日中午接到北寧路基隆一信合作社通報，有名老婦打算提領大筆款項，轉匯其他帳戶。行員詢問婦人轉帳原因，她沒有具體說出原由，擔心她可能遇上詐騙集團，尋求員警到場協助。
八斗子分駐所巡佐簡靖騰和警員廖千瑋到達一信時，婦人一開始不願說出接到「刑警」電話，只想取回存摺，經過員警勸說，才吐露想轉帳的原因。
婦人說，當天上午接到自稱中華電信客服人員的電話，指她積欠通訊費1萬3700多元未繳，接著把將電話轉給自稱刑警人員，對她說懷疑她因為沒錢繳電信費，所以把一信帳戶賣給他人使用，帳戶後來涉及詐騙案將被凍結，請她先存款匯入指定帳戶保管。
婦人極力解釋並沒有販賣帳戶，最後信以為真，依指示前往一信，把近90萬元存款轉到詐騙集團指定帳戶。員警為了讓她走出「詐騙迷霧」，告訴她可陪她至附近的中華電信門市查詢，自己到底有沒有欠繳費用。婦人在得知帳款均正常繳納才恍然大悟，差點落入詐騙陷阱。
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