影／疑債務糾紛 3車在國道飛車追逐攔車還持球棒砸車
國道三號竹田地磅站今天凌晨發生3轎車一路追逐一輛黑色汽車，雙方在國道追逐16公里，在國道三號竹田地磅站前攔車，持棍棒砸車，警方調查，雙方疑似有債務糾紛，獲報趕到現場，帶回4車10人，釐清相關案情。
警方調查，被害人余姓男子（40歲）因債務問題與張姓男子約好今天凌晨1點在萬丹分駐所前協商，雙方協商不成，余男開車離去，張姓男子、童姓男子、簡姓男子與蔡姓男子，分別駕乘3輛汽車尾髓在後，沿途招手示意對方停車，余男因為害怕沒有停車，由台88線快速道路匯入國道3號北向，並打電話報案，雙方在竹田地磅站相遇。
張姓男子、童姓男子與簡姓男子三人分別手持棒球棍與塑膠條損毀余姓男子汽車的擋風玻璃、車窗與車身，余姓男子沒有受傷。
國道警方接獲報案後展開調查，帶回4車10人，張姓男子、童姓男子與及簡姓男子坦承砸車，警詢後將依妨害自由、妨害秩序與毀損罪等偵辦。另外嫌犯糾眾在高速公路攔車、攻擊他人等肆無忌憚的行為，國道公路警察局將嚴加偵辦，維護高速公路行車安全。
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