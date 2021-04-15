水壺遭同學摻漂白水 屏東某國中接連2女學生受害

屏東縣某國中發生同班級兩名女學生接連在午休過後打開水瓶後，聞到濃濃漂白水味道，發現遭人混摻漂白水，學生跟家長反映後，學校啟動調查機制，其中一名家長向警方報案，全案展開調查。該國中校長指出，已通報校安中心，就掌握資訊展開調查，秉持毋枉毋縱原則，溫情輔導柔性勸說，期讓行為學生承認錯誤行為。

該國中校長指出，上周五該班級一名女學生，中午吃完飯後喝水時，水壺都還是正常的，該女學生擔任資源服務公差志工，午休結束後返回班上，打開水壺喝水時，發現水壺有濃濃的漂白水味道，當下察覺沒有喝下去。

未料，本周一另名同班女同學的水壺又發生相同情況，這名女同學也是擔任服務公差志工，這名女學生喝水時聞到有漂白水味道後，當場將水吐掉。接連受害的兩名女學生個性文靜，也是好朋友。

由於防疫期間，學校每周會提供防疫相關漂白水物資等，案發後，學校將防疫物資發放改為集中管控。

校方表示，全案調查中，輔以勘驗監視影像，掌握學生社會關係網絡，法治教育宣導，約談相關人員，警方協助後續調查。