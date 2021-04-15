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台南27歲男子缺錢花用 竟涉嫌強盜街友討來的200元

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

27歲潘姓男子徒步行經台南市中西區北門路，涉嫌拿走柏姓街友置於地上乞討所得200元後，潘趁機逃走，柏見狀上前尾追，潘為防護贓物和柏發生扭打，警方獲報到場法辦，警詢後依強盜罪嫌將潘移送南檢調查。

警方調查，昨天下午1點多，潘在北門路到用腳踩住柏放在地上的200元後，徒步逃走，柏馬上上前追趕，兩人在中山路發生扭打，民眾見狀報警處理。

市警二分局派出所員警到場後，潘自稱是在地上撿到錢想要買糖果，警方調閱監視器釐清，查出潘趁柏來不及防備，取姓街友的錢，由於潘為防護贓物和柏發生扭打，警方依強盜罪嫌法辦潘。

據了解，潘口齒相當不清楚，一開始連自己的名字都說不出來，供稱養了一條狗，平常回收工作收入很少，他想要買糖才會在地上撿到錢，不過警方調閱了監視器，查明錢是柏男的，認為他的說詞避重就輕，依法辦理。

潘姓男子（右）涉嫌強盜街友的錢，被警方法辦。圖／讀者提供
潘姓男子（右）涉嫌強盜街友的錢，被警方法辦。圖／讀者提供

監視器 北門 強盜

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