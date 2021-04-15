聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南27歲男子缺錢花用 竟涉嫌強盜街友討來的200元
27歲潘姓男子徒步行經台南市中西區北門路，涉嫌拿走柏姓街友置於地上乞討所得200元後，潘趁機逃走，柏見狀上前尾追，潘為防護贓物和柏發生扭打，警方獲報到場法辦，警詢後依強盜罪嫌將潘移送南檢調查。
警方調查，昨天下午1點多，潘在北門路到用腳踩住柏放在地上的200元後，徒步逃走，柏馬上上前追趕，兩人在中山路發生扭打，民眾見狀報警處理。
市警二分局派出所員警到場後，潘自稱是在地上撿到錢想要買糖果，警方調閱監視器釐清，查出潘趁柏來不及防備，取姓街友的錢，由於潘為防護贓物和柏發生扭打，警方依強盜罪嫌法辦潘。
據了解，潘口齒相當不清楚，一開始連自己的名字都說不出來，供稱養了一條狗，平常回收工作收入很少，他想要買糖才會在地上撿到錢，不過警方調閱了監視器，查明錢是柏男的，認為他的說詞避重就輕，依法辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言