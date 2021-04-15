高雄前天再傳槍響 徐國勇：高雄治安不是最壞的

高雄一間權利車廠前天凌晨疑似因為感情糾紛發生槍擊案，內政部長徐國勇今天表示，他昨天有到高雄了解狀況，很快會有結果，治安要從整體來看，高雄治安基本上不是最壞的。

高雄市仁武區一處權利車廠13日凌晨3點發生槍擊案，6輛轎車包圍車廠後，其中1車上2名男乘客朝車廠掃射10槍，造成屋內4名男子中彈，歹徒逃逸。

徐國勇今天列席立法院內政委員會，會議開始前接受媒體訪問。被問到高雄槍擊案，徐國勇說他昨天到高雄了解狀況，會依法偵辦，也掌握一定偵辦進度，很快會讓大家知道結果。

被問到近期槍擊案不斷，治安是否亮紅燈？徐國勇說，治安要看整體，高雄治安基本上不是最壞的，整體來看台灣治安，在全世界評比中是讓人相當放心的環境，大家要對台灣有信心。