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高雄前天再傳槍響 徐國勇：高雄治安不是最壞的
高雄一間權利車廠前天凌晨疑似因為感情糾紛發生槍擊案，內政部長徐國勇今天表示，他昨天有到高雄了解狀況，很快會有結果，治安要從整體來看，高雄治安基本上不是最壞的。
高雄市仁武區一處權利車廠13日凌晨3點發生槍擊案，6輛轎車包圍車廠後，其中1車上2名男乘客朝車廠掃射10槍，造成屋內4名男子中彈，歹徒逃逸。
徐國勇今天列席立法院內政委員會，會議開始前接受媒體訪問。被問到高雄槍擊案，徐國勇說他昨天到高雄了解狀況，會依法偵辦，也掌握一定偵辦進度，很快會讓大家知道結果。
被問到近期槍擊案不斷，治安是否亮紅燈？徐國勇說，治安要看整體，高雄治安基本上不是最壞的，整體來看台灣治安，在全世界評比中是讓人相當放心的環境，大家要對台灣有信心。
交通部長林佳龍表示，在台鐵太魯閣號事故中殉職的司機員袁淳修及助理司機員江沛峰已被內政部核定入祀忠烈祠；徐國勇說，兩位司機員在職務上因公殉職，入祀忠烈祠是全民期待，也是對他們的哀悼，也應該這樣做。
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