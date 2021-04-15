這校老師太扯了！ 讓38名學生輪流用12根針扎針採血

圖／Ingimage 宜蘭某健康管理專科學校聘請一名胃腸肝膽科女醫師授課，竟傳出該醫師讓全班學生輪流使用12根針，互相扎針採血驗血型，有學生覺得不妥向導師反映，學校驚覺事態嚴重，當天要求被扎過針的學生立即到醫院抽血檢驗追蹤，並解聘這名醫師，全案進入調查。

受過專業訓練的醫師，怎麼會讓學生輪流共用針頭？縣衛生局得知後也直呼太扯、不可思議，家長更氣得跳腳。雖然目前根據學生抽血結果，尚未發現有傳染疾病的疑慮，不過日後還得追蹤學生身體狀況。

校方表示，對於上周五(9日)在微生物免疫學實驗課發生的事件，深感抱歉，原本課程規劃僅針對部分學生實作，這名兼任教師求好心切，要求每位學生練習，輪流使用經過酒精棉片消毒的針具，實為不妥。

學校以學生健康為優先考量，立即啓動緊急處理，通知學生前往住家附近醫院抽血檢查，前後必須追蹤4次，請學生保留就醫收據，費用由學校支付，當下也解聘這名女醫師，學校今後會全面盤點侵入性實驗及實作教學計畫，不再發生類似情事。

據了解，宜蘭縣某間健康管理專科學校聘請胃腸肝膽科的何姓女主治醫師擔任兼任教師，9日上午的微生物免疫學實驗課程中進行檢測血型，這名醫師要全班學生輪流使用12根採血針，互相幫對方採血，全班46名學生中，有38名學生扎針，8名學生未使用。

事後有學生覺得不對告訴班導師，校方發現問題當天下午緊急發文給家長，通知被扎針的學生立即去醫院抽血檢驗，家長得知後氣得大罵，怒批學校上課竟然只提供12支採血針，就讓全班學生重複使用練習採血，想要省錢也不應該罔顧學生健康。

據了解，何醫師是國立陽明大學藥理所博士、高雄醫學大學學士後醫學系，2017年8月起在宜蘭某醫院擔任胃腸肝膽科主治醫師、腫瘤醫學中心主治醫師。事發後她也感到沮喪，婉拒受訪表示意見，不過也有病人覺得她看診時細心親切。

如何追究女醫師的責任？縣衛生局表示，此事發生在學校教學場所，不是醫療院所，醫師也並非從事醫療行為，不適用醫療法及醫師法，正在請示教育部該如何究責裁罰。