聽新聞
test
0:00 / 0:00
感覺鄰居在害他 台中70歲男子縱火燒車又持刀砍人
台中市大里區劉姓男子因自認住隔壁的詹姓鄰居在害他，今天凌晨提了工業用甲苯潑灑在停放在詹家門口的轎車上並縱火，造成轎車起火，警報器大作，且見到詹姓鄰居還拿鐮刀將詹殺傷。詹家和附近鄰居趕緊出來滅火並報案，消防人員2時57分趕到時火已撲滅，詹就醫後無礙。
警方趕到時，根據詹家人和鄰居說法，到劉家把劉姓男子（70歲）帶回，他沈默不語，但回答警方時說，因為感覺鄰居一直在害他，他氣憤下才反擊。但詹姓鄰居則說，平日並未與劉結怨，對於劉的行為感到不解。
詹姓鄰居說，他凌晨聽到轎車的警報聲大作，出來查看時，劉持鐮刀揮向他，造成他脖子和手臂被劃傷，所幸劉的兒子趕來把劉制止帶回，他則就醫包紮後已無礙，但愛車則是前半部已被燒毀。
警方凌晨趕到時，看到詹家人和鄰居拿滅火器和水滅火，並在車旁找到裝甲苯的桶子，目前已將劉帶回偵訊中。
消防局仁化分隊消防車輛2輛、救護車1輛前往，雖然趕到時火已熄滅，但仍警戒至凌晨3時40分才離開返隊，經勘查為汽車燃燒，財物損失約15萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言