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感覺鄰居在害他 台中70歲男子縱火燒車又持刀砍人

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里區劉姓男子因自認為住隔壁的詹姓鄰居在害他，今凌晨提了工業用甲苯潑灑在停放在詹家門口的轎車上並縱火，造成轎車起火，警報器大作，詹家人和鄰居趕緊滅火。圖／民眾提供
台中市大里區劉姓男子因自認為住隔壁的詹姓鄰居在害他，今凌晨提了工業用甲苯潑灑在停放在詹家門口的轎車上並縱火，造成轎車起火，警報器大作，詹家人和鄰居趕緊滅火。圖／民眾提供
台中市大里區劉姓男子因自認住隔壁的詹姓鄰居在害他，今天凌晨提了工業用甲苯潑灑在停放在詹家門口的轎車上並縱火，造成轎車起火，警報器大作，且見到詹姓鄰居還拿鐮刀將詹殺傷。詹家和附近鄰居趕緊出來滅火並報案，消防人員2時57分趕到時火已撲滅，詹就醫後無礙。

警方趕到時，根據詹家人和鄰居說法，到劉家把劉姓男子（70歲）帶回，他沈默不語，但回答警方時說，因為感覺鄰居一直在害他，他氣憤下才反擊。但詹姓鄰居則說，平日並未與劉結怨，對於劉的行為感到不解。

詹姓鄰居說，他凌晨聽到轎車的警報聲大作，出來查看時，劉持鐮刀揮向他，造成他脖子和手臂被劃傷，所幸劉的兒子趕來把劉制止帶回，他則就醫包紮後已無礙，但愛車則是前半部已被燒毀。

警方凌晨趕到時，看到詹家人和鄰居拿滅火器和水滅火，並在車旁找到裝甲苯的桶子，目前已將劉帶回偵訊中。

消防局仁化分隊消防車輛2輛、救護車1輛前往，雖然趕到時火已熄滅，但仍警戒至凌晨3時40分才離開返隊，經勘查為汽車燃燒，財物損失約15萬元。

台中市大里區劉姓男子因自認住隔壁的詹姓鄰居在害他，今凌晨提了工業用甲苯潑灑在停放在詹家門口的轎車上並縱火，造成轎車起火，警報器大作，詹家人和鄰居趕緊滅火。圖／民眾提供
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救護車 台中市 縱火

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