網路賣家接到購物失敗通知先別慌 可能是詐團騙錢手法

詐騙手法層出不窮，基隆警方指近期有詐騙集團鎖定網路購物平台賣家為詐騙對象，提醒網路賣家注意。記者邱瑞杰／翻攝 基隆市警局今天表示，近期有網路平台賣家接到詐騙集團成員佯稱的買家電話，指無法下標，並提供連結網路平台QRcode給賣家，再由詐團成員扮演平台客服人員，要求賣家提供信用卡資料，要求先扣款再退還5000元「驗證」，騙走賣家5000元。

警方表示，詐騙手法層出不窮，詐騙集團每過一段時間，就會推出新的詐騙手法。最近接獲的個案，鎖定在網路購物平台的賣家為詐騙對象，提醒網路賣家注意。

基隆市1名購物平台賣家日前接到自稱買家的電話，表示想要購買商品，但無法下標。賣家不知那個環節出了問題，買家再提供1個QRcode畫面給賣家，表示可以掃瞄聯絡到購物平台客服人員。

賣家如果相信了，掃描QRcode連結會連結到詐騙集團設定網頁，再由詐團成員假冒客服人員，向賣家表示平台還未通過他的信用驗證，所以買家無法下標，要求賣家先登錄信用卡資料。

假客服人員並會要求賣家扣款5000元，供平台驗證，約2分鐘完成後就會退回5000元。有賣家依指示操作付款認證後，想再掃瞄原先買家提供的QRcode，卻已無法再進入，無法看到對話紀錄，察覺被騙為時已晚。

基隆市警察局提醒民眾，多數人的資訊安全觀念還是很薄弱，常使用網路購物交易的民眾，千萬不要聽信任何人以「身分認證」、「付款認證設定」等理由，登錄自己的信用卡資料，或是遭扣款購買遊戲點數。如有任何與詐騙相關疑問，最正確的作法是撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。