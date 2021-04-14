戀愛詐騙層出不窮 「母親罹癌、維護世界和平」樣樣來

大同分局寧夏派出所警員顏誌良（右）幫吳姓男子（左）保住存款3萬。記者蔡翼謙／翻攝 戀愛詐騙層出不窮。台北市吳姓男子在臉書認識自稱「夢夢」的女子，遭對方謊稱母親罹患罕見疾病，急需資金買藥；吳因長期與「夢夢」聊天，對她產生好感，不疑有他到銀行臨櫃匯款，行員察覺有異報警，警方到場成功攔阻。

大同分局寧夏派出所警員顏誌良當時獲報到場，吳稱在臉書認識「夢夢」，雙方交換LINE聊天，「夢夢」每天對他噓寒問暖，關心他生活，他不自覺墜入情網。

吳男說，「夢夢」稱她長居日本，母親罹患罕見疾病，她因新冠疫情沒辦法返台，國外匯款又不方便，急需一筆資金買藥，便跟自己借款3萬。

警員顏誌良一聽，發現這是常見的愛情詐騙，向吳舉出成功攔阻過的類似詐騙案件，吳恍然大悟，離開銀行前向顏員表示感謝。

此外，松山分局東社派出所上月中旬也獲報2件民眾遭詐騙案，派員到場了解，發現均是詐騙集團在臉書尋找對象行騙，利用長期噓寒問暖攻勢，讓生活寂寞的被害人產生戀愛感覺。

其中一件為詐騙集團假冒高帥男子，自稱在聯合國軍隊服務，維護世界和平，需要一筆錢回國，才可與71歲沈姓婦人見面；要沈婦匯款8萬。另一件為詐騙集團假冒年輕美籍女子，向61歲黃姓男子稱在國外有1千萬貸款，想向黃男借30萬元現金先還債。