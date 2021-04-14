民宅惡火吞2命 八旬老屋主「被女兒抱走才知道」不起訴

呂姓屋主一家逃出火場，連同家當、寵物等搬出放在騎樓等待善後。圖／本報資料照 桃園市永康街一處民宅去年10月底因電視故障引發火警，造成鄭姓老翁及兒子雙雙殞命，屋主呂姓老翁被依公共危險罪遭送辦。桃園地檢指出，呂翁長年身體失能住在1樓，行動不便，不清楚起火2樓的電器情況，當天甚至是女兒抱起才知發生火災，認定他無過失，予不起訴處分。

呂翁（81歲）當時住在永康街一老舊透天厝，與妻子、兒子媳婦、孫子共8人分居1、4樓，2樓、3樓則是姐夫鄭翁及其兒子的家，屋內2個樓梯分別通往2、3樓及4樓，中間以水泥阻隔，雙方平時互動不多，兩家人可說各自獨立。

檢方調查，事發當天是2樓客廳電視起火，引燃周遭物品，火勢向上蔓延至3樓，造成鄭翁父子雙雙葬身火海。承辦警方認為，呂翁本應注意自宅電器線路是否設置妥善、電源有無關閉，卻因疏於管理而釀禍，將他依公共危險罪送辦。

呂翁到案辯稱，自己身體多處失能，無法自理，沒上過2、3樓，更不清楚該處電氣設備的情況。他事發當日在1樓睡覺，是被女兒抱出家門口，才知道發生火災，否認任何犯行。