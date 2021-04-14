國中生逃學徹夜未歸 身無分文流連百貨公司被警尋獲

台南市警二局南門派出所員警昨晚在轄區百貨公司找到劉姓國中生，當時他全身上下沒有半毛錢，趕緊買巧克力及手捲讓他充饑。記者邵心杰／翻攝 台南市一名年僅14歲劉姓國中生前天上午騎腳踏車從住家出門，沒去上學，傍晚也沒回家，失去音訊，照顧他的阿嬤擔心孫子有個閃失，心急如焚到轄區派出所報案協尋，台南市警二局南門派出所員警昨晚在轄區百貨公司找到他時，他全身上下沒半毛錢，趕緊買巧克力及手捲讓他充饑。在員警諄諄勸導下，他說以後不敢再犯了。

劉姓國中生家住安平區，前天貪玩逃學，騎腳踏車四處閒逛。據調查，他並沒有太多的零用錢，只好流連公園、百貨公司等處所，深夜則在各個超商輪流棲身，一有店員上前詢問，他就轉往下間超商，有限的零用錢花光光，只能挨餓受凍。

阿嬤表示，孫子愛玩不受控制，發現他沒上學，四處找不到人，擔心出意外，馬上求助警方協尋。經過一夜煎熬，警方順利找到人，阿嬤接獲警方通知，總算鬆了一口氣，連忙到南門派出所接孫子返家，再三向員警致謝。

劉姓國中生前天上午騎腳踏車外出，不見蹤影，阿嬤得知孫子沒去學校，遲未返家，馬上到轄區派出所報警協尋。南門所員警欒復琦、黃致維、邱柏凱獲報，研究他未上學在外遊蕩，可能會在附近百貨公司、公園，昨晚8時果然轄區附近百貨公司找到他，將他帶至派出所，聯絡阿嬤前來帶回。