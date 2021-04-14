竹市驚傳狗咬狗屍體止餓 女飼主涉虐移送、列灰名單

新竹市東區1處廢棄房舍日前被發現有7隻犬隻疑未進食，身形骨瘦如柴，還發生狗咬狗情形，1隻犬隻死後仍遭其他犬隻啃食，身體只剩骨頭，場景駭人。圖／取自新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會臉書 新竹市東區1處廢棄房舍日前被發現有7隻犬隻疑未進食，身形骨瘦如柴，還發生狗咬狗情形，1隻犬隻死後慘遭其他犬隻啃食，身體只剩骨頭，市府動物保護及防疫所獲報後追查，查出8隻犬隻由中年婦人飼養，雖婦人供稱有定期照料，但明顯未盡到飼養照顧之責，目前已安置7隻受難犬隻，昨天依動保法移送婦人，並納入認養「灰名單」。

新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會日前在臉書揭露此事，理事長邵柏虎說，9日接到民眾通報會同動防所前往空屋了解，發現1樓擺放物資、飼料，但犬隻全在被門擋擋住的2樓，7隻狗骨瘦如柴，全身滿是吸血蟲，地面全是屎尿，屋子最裡頭的浴室，躺著一具犬隻遺體，肚子只剩肋骨、頭不見一半，研判是其他犬隻過度飢餓，死後慘遭啃食。

「當下真的很想哭！」邵提到，眼前的景況慘烈，當時協助市府人員蒐證完畢後，協會志工分工發放飼料給受難的狗狗們，就怕又有犬隻體力不支倒下，又慘遭啃食命運，當時看著牠們狼吞虎嚥的樣子，眼眶都泛紅了，痛心怎麼有人能如此殘忍！

議長許修睿也接獲邵柏虎通報，表示飼主不當飼養並涉嫌虐待動物，讓人感到悲痛，要求警方等單位儘速逮到嫌疑人，依法送辦，也盼不要再有類似的悲劇再次發生。

新竹市動物保護及防疫所長楊家民說，10日當天早上10點即派員至現場將7隻受難犬隻緊急救回安置完成，並會同警方積極進行調查，該處空屋因廢棄多時，1名中年婦人在此飼養從外頭撿到的8隻流浪犬隻，自稱有定期餵食照料，但卻未盡到飼養照顧之責。

楊表示，現場滿地排泄物，初判已經一周沒有清理，至於7隻受難犬雖然身型消瘦，但精神與活力還不錯，目前已經完成安置，該名中年婦人過往沒有虐狗紀錄，但有明確造成犬隻死亡情形，動防所已經完成蒐證及嫌疑人訪談，並立即移送地檢署法辦。