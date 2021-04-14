高雄婦人從楠梓流浪到岡山 外出三天忘記怎麼回家
高雄市楠梓區66歲徐姓婦人疑似獨自拄著拐杖從住家外出近3天，本月12日下午走在岡山區岡山路與河華路上被巡邏員警發現，員警以紙筆與徐婦溝通才知徐婦因忘記返家路，從楠梓搭車往北加上步行抵達岡山在路上徘徊，員警事後協助以巡邏車帶徐婦返家。
岡山警分局員警本月12日下午巡邏行經岡山路與河華路口，發現徐婦駝背撐著拐杖緩慢走在路上，因該路口車流量大，員警擔心徐婦安全，決定先將徐婦帶回派出所，但徐婦看到警察靠近非常緊張，且疑有失聰及氣喘症狀，員警只好先將徐婦帶回所，並提供便當及飲料安撫徐婦情緒。
員警等徐婦情緒稍微平穩後，以筆書寫方式詢問徐婦，徐婦也以書寫表示，自己已經外出3天，因為忘記如何回家，從楠梓一路往北走到岡山，完全沒吃東西，警方研判徐婦原本搭公車外出，後來忘記外出目的又忘記如何回家才走失，員警事後發現徐婦獨居家中，便主動以巡邏車帶徐婦返家。
徐婦到家時，她的鄰居也向員警表示，里長及鄰居都知道徐婦的情況，經常關心她，這幾天沒看到徐婦原本還非常擔心，感謝員警找到徐婦。
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