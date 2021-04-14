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勤區發現口腔癌4期男 高雄警暖心自掏腰包捐贈物資

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄市警察局三民二分局覺民路派出所警員勤區訪查時，意外發現一名罹患口腔癌第4期的張姓男子。記者邱奕能／翻攝
高雄市警察局三民二分局覺民路派出所警員勤區訪查時，意外發現一名罹患口腔癌第4期的張姓男子。記者邱奕能／翻攝

高雄市警察局三民二分局覺民路派出所警員勤區訪查時，意外發現一名罹患口腔癌第4期的張姓男子，警員深受張男故事感動，便自掏腰包捐贈物資，並轉介張榮發基金會，暫解張男生活燃眉之急。

據了解，覺民所呂姓警員昨天上午10點左右勤居訪查時，在正豐街上某處民宅，發現一名張男（67歲）罹患有口腔癌第4期，且領有重度身心障礙手冊，他因手術切除咽喉、舌頭等處，導致無法開口說話。

張男歷經多次化療，無奈造化弄人，張男病情複診又發現病因復發。警方見到多次診療仍未打消張男為生命奮鬥的精神，深受感動，便自掏腰包購買了家庭號牛奶相贈給他。

另外，覺民所另透過關懷層轉區公所社福服務，並轉介張榮發基金會，為張民謀福利。三民二分局表示，正所謂「為善最樂」，助人的成就與伴隨之富足感，在在使人感到歡欣及圓滿，而警察為民服務的熱切精神，十足的詮釋行善助人的真諦。

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