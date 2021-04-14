聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高中生抽菸嬉鬧遭盤查 控警推人破嗓嗆：誰在鬧事

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局永福所警員昨天與某中學教官，執行校外聯巡勤務時，在西屯區國安一路210巷，發現多名穿著制服的學生騎乘機車聚集，疑有吸菸情事，警員上盤查，請學生出示學生證時，學生與校外人士起鬨嬉鬧，過程中一名19歲學生控訴警察推人，還高分貝嗆「不要碰我、誰在鬧事」，最後學生報身分證、生日，警方查證已成年無違規情事後，勸導學生離開現場。

台中市第六警分局永福所表示，為加強維護學生校外安全，警方會定期配合學生校外生活輔導會，執行聯合巡查，針對青少年偏差行為加強查察及勸導，昨天下午5時許，同仁與某中學教官巡邏經過國安一路210巷時，發現該校學生騎乘機車群聚且疑有抽菸情形。

永福所指出，同仁在盤查過程中，一名19歲吳姓學生態度嬉閙，員警請吳提供學生證核對身分時，有觸碰吳身體的情形，讓吳指控「警察推人」，衍生誤解，吳期間還高分貝咆哮「不要碰我」、「誰在鬧事」等語。

不過該名吳姓學生仍有配合將身分證字號、生日、住址報給同仁，經查證無違規、違法情事後，同仁就與學校教官一起勸導聚集學生離開，過程有學生將影片拍攝下來，上傳到網路，並提供給媒體爆料。

第六警分局表示，員警盤查時都會依法行政執勤，因與民眾過於貼近，而有肢體接觸衍生誤解，將持續加強員警教育及執勤技巧。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台中市第六警分局永福所昨天盤查一名吳姓學生時，被吳指控遭警推擠，高分貝嗆聲。圖／讀者提供
台中市第六警分局永福所昨天盤查一名吳姓學生時，被吳指控遭警推擠，高分貝嗆聲。圖／讀者提供

教官 警察 台中市

延伸閱讀

人設持續崩壞！徐睿知遭爆私下謬舉：把我們當狗豬一樣

只輸北韓！台灣肺癌發生率亞洲第2 抽菸、環汙是危險因子

直擊／鳳梨鼠薯健康亮紅燈！出沒北投自爆聲帶受損胃潰瘍

蕭彤雯揪出0期肺腺癌！胸腔科醫提醒留意5不明顯症狀

相關新聞

影／金門男子疑生活不順 竟拿安全帽砸碎縣府服務中心玻璃

金門縣一名廖姓男子今天上午9點5分騎車到縣府為民服務中心前，竟突然拿著安全帽砸破大廳大門玻璃，經縣政府人員向警察報案，金...

竹市驚傳狗咬狗屍體止餓 女飼主涉虐移送、列灰名單

新竹市東區1處廢棄房舍日前被發現有7隻犬隻疑未進食，身形骨瘦如柴，還發生狗咬狗情形，1隻犬隻死後慘遭其他犬隻啃食，身體只...

勤區發現口腔癌4期男 高雄警暖心自掏腰包捐贈物資

高雄市警察局三民二分局覺民路派出所警員勤區訪查時，意外發現一名罹患口腔癌第4期的張姓男子，警員深受張男故事感動，便自掏腰...

影／高中生抽菸嬉鬧遭盤查 控警推人破嗓嗆：誰在鬧事

台中市第六警分局永福所警員昨天與某中學教官，執行校外聯巡勤務時，在西屯區國安一路210巷，發現多名穿著制服的學生騎乘機車...

昨受困礁石獲救 新北女大生竟返原處找手機再打119求救

2名就讀聖約翰科技大學的女學生昨天傍晚走到學校後方屬於新北市淡水區三塊厝海邊抓螃蟹，結果遇到漲潮，受困礁石回不了岸向消防...

影／國道中山高北上嘉義縣路段小貨車翻覆 男駕駛重傷就醫

嘉義縣消防局中午12點21分獲報，在國道中山高北上水上鄉271.7公里處，有輛載生活用品及食物的小貨車，不慎發生翻覆，消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。