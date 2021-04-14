影／高中生抽菸嬉鬧遭盤查 控警推人破嗓嗆：誰在鬧事

台中市第六警分局永福所警員昨天與某中學教官，執行校外聯巡勤務時，在西屯區國安一路210巷，發現多名穿著制服的學生騎乘機車聚集，疑有吸菸情事，警員上盤查，請學生出示學生證時，學生與校外人士起鬨嬉鬧，過程中一名19歲學生控訴警察推人，還高分貝嗆「不要碰我、誰在鬧事」，最後學生報身分證、生日，警方查證已成年無違規情事後，勸導學生離開現場。

台中市第六警分局永福所表示，為加強維護學生校外安全，警方會定期配合學生校外生活輔導會，執行聯合巡查，針對青少年偏差行為加強查察及勸導，昨天下午5時許，同仁與某中學教官巡邏經過國安一路210巷時，發現該校學生騎乘機車群聚且疑有抽菸情形。

永福所指出，同仁在盤查過程中，一名19歲吳姓學生態度嬉閙，員警請吳提供學生證核對身分時，有觸碰吳身體的情形，讓吳指控「警察推人」，衍生誤解，吳期間還高分貝咆哮「不要碰我」、「誰在鬧事」等語。

不過該名吳姓學生仍有配合將身分證字號、生日、住址報給同仁，經查證無違規、違法情事後，同仁就與學校教官一起勸導聚集學生離開，過程有學生將影片拍攝下來，上傳到網路，並提供給媒體爆料。

第六警分局表示，員警盤查時都會依法行政執勤，因與民眾過於貼近，而有肢體接觸衍生誤解，將持續加強員警教育及執勤技巧。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康