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昨受困礁石獲救 新北女大生竟返原處找手機再打119求救

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

莊女與熱心救援卻使自己受困的老翁站在礁石上待援，險象環生。記者柯毓庭／翻攝
莊女與熱心救援卻使自己受困的老翁站在礁石上待援，險象環生。記者柯毓庭／翻攝
2名就讀聖約翰科技大學的女學生昨天傍晚走到學校後方屬於新北市淡水區三塊厝海邊抓螃蟹，結果遇到漲潮，受困礁石回不了岸向消防人員求救，未料今天上午，其中一名女學生為了撿手機返回海邊石滬再度受困，一名民眾見狀前往救援，兩人卻一同受困，消防派出11車31人前往，順利將兩人帶回。

據了解，昨晚趁著退潮跑到海邊200公尺外石滬礁石抓螃蟹的兩名女大生分別為22歲的莊女與21歲方女，結果受困礁石，報案求救才順利回到岸邊。

沒想到莊女因手機在昨晚受困時不慎遺失，今天上午9時許趁著退潮又返回石滬想要找回手機，怎料莊女再度受困，一旁巡田老翁見狀，熱心上前想救援，卻使自己受困礁石上動彈不得。

兩人報案求援，消防人員到場發現，該時段逢大潮時段且即將滿潮，攜帶魚雷浮標、浮水繩、拋繩袋、救生衣等設備下水救援，更備橡皮艇在旁待命，耗費一番功夫才將兩人解救上岸，皆不需送醫。

由於莊女連兩日耗費大量救援人力，警方也到場將她帶回了解，新北市消防局便提醒民眾，除公告禁止水域嚴禁下水外，民眾應該多瞭解其他水域相關知識。

消防人員並認為，除了民眾應注意自身安全外，事發地雖因景色優美而堪稱「淡水秘境」，但卻無設立任何標語，恐會耗費警、消、海巡等搜救單位大量人力，期待水利單位能夠儘速處理，邀集相關單位辦理會勘。

消防派出11車31人前往，順利解救受困兩人。記者柯毓庭／翻攝
消防派出11車31人前往，順利解救受困兩人。記者柯毓庭／翻攝
莊女順利獲救。記者柯毓庭／翻攝
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