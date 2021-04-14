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飆車族競技再現？台南30輛改裝重機聚集 警趕到鳥獸散
台南市新化警分局日前凌晨1點多接獲民眾報案，山上區明和里140-1線道路，有飆車族聚集要競技飆車，山上所副所長林政輝立即率員趕赴現場，現場聚集約30輛重機，一見到警方到場立即鳥獸散，攔查一部小貨車上裝有2輛改裝過的重型機車，蘇姓駕駛坦承是要供競技表演，警方針對該部小貨車違規跨越雙黃線依法舉發，並當面約制蘇姓駕駛切勿再載運改裝機車供人競技飆車。
據指出，山上區明和里140-1線道路，因是新拓寬完成又寬又平，竟吸引飆車族聚集，根據蘇姓貨車駕駛說，是不定期會透過Line群組「臺灣尬車一家親」號召同好至隨機地點表演機車競技，但還沒開始飆車就被警方制止。
新化分局表示，其餘逃逸的車輛將會調閱監視器逐一確認身分，並將每部車輛建檔，進行約制，分局也將每周編排防制危險駕車勤務，防止飆車族車聚，嚴厲取締非法改裝車輛及飆車競技行為。
警方呼籲蠢蠢欲動的飆車族，切勿以身試法，若遭查獲有兩輛以上機車共同以危險方式駕車，將依道路交通管理處罰條例規定，處駕駛人新臺幣3萬元以上9萬元以下罰鍰、吊銷駕照及吊扣牌照3個月。
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