影／車門未鎖 菜販遭竊8萬5貨款 竊賊躲商旅18小時被逮
新北市菜販彭姓男子昨下車後未鎖車門，背包遭竊內有8萬5000元貨款，竊賊李姓男子得手後躲進商旅，警方埋伏18小時今天甕中抓鼈逮人，當場逮捕行竊的李姓男子到案，遭竊貨款也全數追回，讓彭男鬆了一口氣，警詢後今依竊盜罪嫌將李男移送新北地檢署偵辦。
「竊賊把我的救命錢偷走了。」在永和區新生市場擺攤賣水果的彭姓男子，昨天一早開車到市場，忘記將車門上鎖就趕著去擺攤，一小時後折返才發現放在車上，內有準備交付8萬5000元貨款的背包不翼而飛，急忙報警並在臉書「我是永和人」社團上貼文，請求廣大鄉民協助指認竊嫌。
永和警方調閱案發現場周邊監視器畫面，發現一名中年男子涉有重嫌，行竊得手後還背著偷來的背包，跑進小巷弄內，企圖規避警方追查，經警方擴大調閱監視，發現竊賊得手後，於昨晚6時許，住進永和區一間商務旅館。
警方確認竊賊為34歲李姓男子，派員在旅館外埋伏，原本要等李男外出時逮人，沒想到，等了18小時直到今天中午他都未外出也沒退房，乾脆直接敲門逮人，遭竊贓款也全數追回，讓失主彭男感謝不已。警詢後今天依竊盜罪嫌送辦。
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