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同學吃消夜沒揪他！高中生亂打110謊報有人帶刀聚集
就讀高雄市某高中的李姓少年，用手機定位發現同學深夜在高雄市林園區某間超商吃宵夜沒揪，李男於是用手機向110報案，稱有人攜帶刀械在超商聚集，但警方到場時發現李男同學只是在超商吃麵，根本沒有攜帶刀械，最後依社會秩序維護法將李男移送裁罰，李最後被鳳山簡易庭裁定處罰3000元。
今年2月22日深夜10時許，李男無聊利用手機定位同學行蹤，發現5名同學在深夜聚集在高雄市林園區某間連鎖超商，後來李根據定位到場，幾個人聊幾句後李男就先離開。
沒想到李離開後卻打電話向110報案，指控好友攜帶刀械聚集在超商門口，警方獲報後到場，發現5人只是在超商吃宵夜，根本沒有向李男供稱的帶刀聚眾。
後來警方通知報案的李男到案，李男才坦承報案是好玩惡作劇，沒看到同學有帶刀出門。後來警方陸續通知李男好友說明，在場同學指控李嫌是後面才來，但待沒多久就先離開，只是等李離開後警察就上來盤查。
警方認為李男是刻意惡作劇撥打110報案，依社會秩序維護法第67條第1 項第3款移送簡易庭裁罰，法官認為，警方到場後現場並查無違禁品，李在警詢筆錄也坦承是惡作劇，考量他還是學生，因此裁定裁罰3000元，讓李男警惕不要再犯。
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