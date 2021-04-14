豐原義消協助滅火受傷 台中市消防局長和義消大隊慰問

台中市豐原區一間油漆工廠前天發生大火，一名員工被燒傷，義消林錦耀在協助搶救時腳也被燙傷，台中市消防局長曾進財和義消大隊人員今天慰問林錦耀，並致贈紅包與水果，祝他早日康復。

前天的油漆工廠大火，疑似員工施工不慎引燃火勢，員工全身30%燒燙傷送醫急救，義消林錦耀在搶救中，右小腿被高溫油漆燙傷，二人都送台中榮總醫院治療。