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豐原義消協助滅火受傷 台中市消防局長和義消大隊慰問
台中市豐原區一間油漆工廠前天發生大火，一名員工被燒傷，義消林錦耀在協助搶救時腳也被燙傷，台中市消防局長曾進財和義消大隊人員今天慰問林錦耀，並致贈紅包與水果，祝他早日康復。
前天的油漆工廠大火，疑似員工施工不慎引燃火勢，員工全身30%燒燙傷送醫急救，義消林錦耀在搶救中，右小腿被高溫油漆燙傷，二人都送台中榮總醫院治療。
台中市消防局長曾進財和台中市議員張瀞分今天慰問林錦耀時，看到他右腳包紗布，關心問「要不要緊？」他說外傷，不嚴重，這幾天接到很多單位和朋友關心電話，他說前天在火場協助滅火時，跟著踏在一個裝滿油漆的鐵桶，他第二腳踩在鐵桶上時，鐵桶疑高溫變軟，踩上腳就陷入桶內，腳被高溫油漆燙傷。
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