快訊

在911這天全軍撤出：拜登確認「阿富汗戰爭20年句點」

將來銀行現吹哨人！ 立委爆中華電信採購涉掏空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豐原義消協助滅火受傷 台中市消防局長和義消大隊慰問

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區一間油漆工廠前天發生大火，一名員工被燒傷，義消林錦耀在協助搶救時腳也被燙傷，台中市消防局長曾進財和義消大隊人員今天慰問林錦耀，並致贈紅包與水果，祝他早日康復。

前天的油漆工廠大火，疑似員工施工不慎引燃火勢，員工全身30%燒燙傷送醫急救，義消林錦耀在搶救中，右小腿被高溫油漆燙傷，二人都送台中榮總醫院治療。

台中市消防局長曾進財和台中市議員張瀞分今天慰問林錦耀時，看到他右腳包紗布，關心問「要不要緊？」他說外傷，不嚴重，這幾天接到很多單位和朋友關心電話，他說前天在火場協助滅火時，跟著踏在一個裝滿油漆的鐵桶，他第二腳踩在鐵桶上時，鐵桶疑高溫變軟，踩上腳就陷入桶內，腳被高溫油漆燙傷。

台中義消林錦耀（腳包紗布者）前天在豐原協助搶救工廠火警時受傷，台中市消防局長曾進財（右五）等人今天慰問。記者游振昇／攝影
台中義消林錦耀（腳包紗布者）前天在豐原協助搶救工廠火警時受傷，台中市消防局長曾進財（右五）等人今天慰問。記者游振昇／攝影
台中義消林錦耀（左）前天在豐原協助搶救工廠火警時受傷，台中市消防局長曾進財今天慰問。記者游振昇／攝影
台中義消林錦耀（左）前天在豐原協助搶救工廠火警時受傷，台中市消防局長曾進財今天慰問。記者游振昇／攝影

台中市 高溫

延伸閱讀

南投魚池山林火警燒1天1夜 林明溱慰勞打火人員

影／知名本土安全帽工廠起火 台南市消防局動員滅火中

新北消防新廳舍落成 義消團長捐救護車拋磚引玉

基隆補習班火警15名學生撤離 1消防員手部燙傷起水泡

相關新聞

丹大溪流陳屍8隻無頭鹿 疑非法狩獵調監視器揪嫌

南投縣信義鄉丹大地區一處溪流1公里範圍內被棄置8隻無頭鹿屍，引發網友痛批，南投林管處將調閱監視器揪出犯嫌移請警方法辦；南...

豐原義消協助滅火受傷 台中市消防局長和義消大隊慰問

台中市豐原區一間油漆工廠前天發生大火，一名員工被燒傷，義消林錦耀在協助搶救時腳也被燙傷，台中市消防局長曾進財和義消大隊人...

情侶詐賣天團五月天演唱會門票 受騙人遍全台

天團五月天在台南舉行的「好好好想見到你」演唱會，門票一發售即被「五迷」秒殺，事後竟有1對情侶在臉書、拍賣平台，以假帳號刊...

離譜消防員！「無中生有」冒名檢舉控主管婚外情、玩跳蛋遭起訴

台中市吳姓男子在2016年至2019年在消防局任職期間，因勤務未落實、向民眾討食、毀損工作紀錄、惡意冒名檢舉等違紀行為，...

影／國一北上嘉義段貨車自撞護欄 駕駛當場失去意識

國道一號嘉義水上北上路段272公里處今天上午發生一起嚴重車禍，一名30餘歲駕駛開著小貨車，車上滿載麵條、醬料等食品原料，...

影／癡情OL女為愛遭詐 海山警急阻匯款守住荷包

新北市42歲OL蔡姓女子去年底在IG上結識一名自稱住在泰國的李姓男網友，兩人相談甚歡且遠距愛情進展迅速，今年1月中，李男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。