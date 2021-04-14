丹大溪流陳屍8隻無頭鹿 疑非法狩獵調監視器揪嫌

南投縣信義鄉丹大地區一處溪流1公里範圍內被棄置8隻無頭鹿屍，引發網友痛批，南投林管處將調閱監視器揪出犯嫌移請警方法辦；南投原民局指，根據手法推測是商業性非法狩獵。

一名楊姓網友在臉書（Facebook）社團「台灣溫泉探勘網」發文指出，南投縣信義鄉丹大地區一處溪流變成「動物墳場」，旅程中看到慘不忍睹的畫面及噴漆，短短1公里溪流看到8隻被獵殺只取頭的水鹿屍體。這篇文章引起許多網友痛批，更論戰到底是誰下毒手。

文章多張照片顯示鹿屍丟入溪中，溪邊岩石也遭人噴紅漆寫著「迪洋」、「丹大獵人小恩」2021年4月8日到此一遊；網友搜尋到「迪洋」臉書並留言批評噴漆行為，「迪洋」則回覆說，他們過去時，動物屍體已遍布溪流，「那是我噴的，可是那些水鹿不是我們打的」。

曾任信義鄉長的南投縣政府原住民族行政局長史強說，傳統獵人若獵水鹿取鹿茸，只會取鹿茸並為水鹿包紮後讓水鹿離開，水鹿不會有大礙，若是狩獵整隻水鹿，一定會扛整隻水鹿下山，鹿肉分享給部落族人，絕對不會將整隻水鹿屍體丟入溪中，如此觸犯布農族禁忌。

史強表示，養殖水鹿的鹿茸1台兩約新台幣800元，野生鹿茸每台兩至少1200元，若以一隻水鹿一對鹿茸重約40、50台兩計算，取得一對野生鹿茸進帳5、6萬元，由於傳統獵人不會只取鹿頭留下鹿屍，推測為非獵人民眾趁清明節前後鹿茸採收期非法狩獵，由於鹿屍太重，所以只取鹿頭帶下山，以利取得新鮮鹿茸，若鹿茸太老、品質不佳，就將整顆鹿頭賣給業者製成標本。

案發地點位於林務局南投林區管理處丹大事業區第32林班一處溪流，南投林管處表示，將調閱當地二分所監視影像畫面過濾可疑人員，後續移請警政署保安警察第七總隊第六大隊偵辦，若是一般民眾所為，將依野生動物保育法第41條法辦，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。

南投林管處表示，若查出是原住民打獵所為，將待大法官5月7日宣示解釋「打獵釋憲案」後辦理後續事宜；狩獵水鹿只取鹿頭留下鹿屍的行為非常不可取，浪費野生動物資源，將請附近村長、部落會議主席加強宣導；至於民眾在溪邊石頭噴漆，由於案發地點不位於遊樂區或保護區，將請警方釐清其他適用法源。

南投縣警察局信義分局表示，將通報並配合保七總隊第六大隊、林務局、信義鄉公所等單位，針對違法狩獵行為加強查緝。