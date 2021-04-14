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情侶詐賣天團五月天演唱會門票 受騙人遍全台

聯合報 / 記者林保光／即時報導

天團五月天在台南舉行的「好好好想見到你」演唱會，門票一發售即被「五迷」秒殺，事後竟有1對情侶在臉書、拍賣平台，以假帳號刊登販售這場演唱會門票，涉嫌詐騙五迷匯款買黃牛票。高雄警方逮捕這對情侶，查出受騙五迷遍及全台，依詐欺等罪嫌移送法辦。2人經檢方聲押獲准。

據了解，被捕的李姓男子（29歲）和女友余姓女子（37歲）曾涉詐欺入獄，今年春節前才出獄，不料，五月天今年3月27日到29日，在台南舉辦「好好好想見到你」演唱會，2月開始發售門票，11萬5000張門票在發售後5分鐘就被五迷訂購一空，李、余便在臉書及拍賣平台設立假帳號，甚至進入五迷的臉書專頁，還偽造假門票照片，刊登拍賣這幾場演唱會的門票。

不少沒買到門票的五迷爭購搶票，根據訊息與李、余2人聯繫買票，有人怕買不到票，還馬上全額付款。李、余趁五迷上鉤，即轉向其他遊戲點數賣家，稱要買點數，取得賣家金融帳戶後，要五迷將錢匯到點數賣家的帳戶，直到取得點數後轉賣變現，也斷絕與五迷聯繫，五迷才發覺受騙報警，並將李、余的所設假帳號截圖，貼網大罵「大騙子」。

高雄市刑警大隊科偵隊據報，追查假賣門票的臉書帳戶，才查出李、余涉案，4月8日到高雄市大寮區2人租處逮捕他們，並搜出他們涉案用的手機等證物，至今天，查出全台至少63名五迷上當，李、余獲利至少30萬元，受騙人數警方仍持續追查。

警方查出，這對情侶不僅涉詐賣五月天的演唱會門票，被捕前，還在網路另刊訊息，要賣「告五人」樂團5月將在台北 、台中、高雄的演唱會門票。警方將他們依詐欺等罪嫌移送法辦後，高雄地檢署檢察官認為他們有逃亡及重複犯罪行為，向法官聲押獲准。

鄔姓警員（中）剛任警職半年多，因同是「五迷」，查獲情侶詐賣五月天演唱會門票。記者林保光／翻攝
鄔姓警員（中）剛任警職半年多，因同是「五迷」，查獲情侶詐賣五月天演唱會門票。記者林保光／翻攝
受騙人在「五迷」所設臉書粉專，大罵「大騙子」。 記者林保光／翻攝
受騙人在「五迷」所設臉書粉專，大罵「大騙子」。 記者林保光／翻攝
鄔姓警員（右）剛任警職半年多，因同是「五迷」，查獲情侶詐賣五月天演唱會門票。記者林保光／攝影
鄔姓警員（右）剛任警職半年多，因同是「五迷」，查獲情侶詐賣五月天演唱會門票。記者林保光／攝影
涉詐情侶示給受騙人的五月天「好好好想見到你」演唱會門票。記者林保光／翻攝
涉詐情侶示給受騙人的五月天「好好好想見到你」演唱會門票。記者林保光／翻攝
警方在李姓男子與女友租處，查扣這對情侶用來騙五迷的手機。記者林保光／攝影
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五月天阿信經營的潮牌臉書昨天也貼出公告。
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演唱會 情侶 詐欺

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