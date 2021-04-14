情侶詐賣天團五月天演唱會門票 受騙人遍全台

天團五月天在台南舉行的「好好好想見到你」演唱會，門票一發售即被「五迷」秒殺，事後竟有1對情侶在臉書、拍賣平台，以假帳號刊登販售這場演唱會門票，涉嫌詐騙五迷匯款買黃牛票。高雄警方逮捕這對情侶，查出受騙五迷遍及全台，依詐欺等罪嫌移送法辦。2人經檢方聲押獲准。

據了解，被捕的李姓男子（29歲）和女友余姓女子（37歲）曾涉詐欺入獄，今年春節前才出獄，不料，五月天今年3月27日到29日，在台南舉辦「好好好想見到你」演唱會，2月開始發售門票，11萬5000張門票在發售後5分鐘就被五迷訂購一空，李、余便在臉書及拍賣平台設立假帳號，甚至進入五迷的臉書專頁，還偽造假門票照片，刊登拍賣這幾場演唱會的門票。

不少沒買到門票的五迷爭購搶票，根據訊息與李、余2人聯繫買票，有人怕買不到票，還馬上全額付款。李、余趁五迷上鉤，即轉向其他遊戲點數賣家，稱要買點數，取得賣家金融帳戶後，要五迷將錢匯到點數賣家的帳戶，直到取得點數後轉賣變現，也斷絕與五迷聯繫，五迷才發覺受騙報警，並將李、余的所設假帳號截圖，貼網大罵「大騙子」。

高雄市刑警大隊科偵隊據報，追查假賣門票的臉書帳戶，才查出李、余涉案，4月8日到高雄市大寮區2人租處逮捕他們，並搜出他們涉案用的手機等證物，至今天，查出全台至少63名五迷上當，李、余獲利至少30萬元，受騙人數警方仍持續追查。