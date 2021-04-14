離譜消防員！「無中生有」冒名檢舉控主管婚外情、玩跳蛋遭起訴

台中市吳姓男子在2016年至2019年在消防局任職期間，因勤務未落實、向民眾討食、毀損工作紀錄、惡意冒名檢舉等違紀行為，遭消防局懲處，吳心生不滿，在2018年間冒用顏姓科員、徐姓股長名義，在消防署民意論壇發文，誣控消防局人事室鍾姓主任、簡姓專員有婚外情、上班玩跳蛋等，台中地檢署偵結依誣告、加重誹謗、偽造文書罪起訴，吳已在去年底被消防局免職。

起訴指出，吳姓男子（36歲）在2016年至2019年間，擔任台中市消防局第三救災救護大隊、特搜大隊西屯分隊、第四救災救護大隊的隊員，任職期間，因屢次向同事興訟、匿名檢舉、毀損救護紀錄表、向民眾討食，已遭多次行政懲處，2018年間，吳又被檢舉後，消防局舉辦考績會，會後吳被祭出考績丁等處分，吳心生不滿，與同事討論「如何報復」。

2019年10月間，吳四度假冒消防局人事室徐姓股長、顏姓科員名義，在消防署民意論壇上，誣指消防局人事室鍾姓主任、簡姓專員有婚外情，「每周至少做愛一次」、「上班偷電充跳蛋、按摩器、玩跳蛋，實在噁心」，吳還盜用徐的照片，創設LINE帳號後，以該帳號將自己無中生有的文章，傳送給自己，創造出檢舉文是出自徐之手的假象。

鍾等人發現後，報警提告，警方循線查出是吳涉案，但吳始終否認犯行，只承認因考績會緣故，認識鍾、簡女、徐、顏女等人。

檢方調查，吳在消防署張貼檢舉文章的時間，徐擔任監考人員，沒有使用手機，徐的LINE帳戶UID，與吳手機內假帳號的UID根本不符，吳也被查出，在消防署張貼檢舉文章前，手機曾瀏覽消防署網頁，隨後張貼的檢舉文就是利用境外跳板IP以規避查緝。全案檢方偵結，認定犯罪事證明確，依誣告、加重誹謗、偽造文書罪起訴。