影／癡情OL女為愛遭詐 海山警急阻匯款守住荷包

新北市42歲OL蔡姓女子去年底在IG上結識一名自稱住在泰國的李姓男網友，兩人相談甚歡且遠距愛情進展迅速，今年1月中，李男以退休授權使用成功向蔡女借款44萬餘元，上周五又再次拜託蔡女匯款，蔡女依約前往國泰世華銀行埔墘分行臨櫃匯款時，行員關懷提問時察覺有異，趕緊通報轄區海山警方到場協助，在員警與行員苦口婆心的勸阻下，蔡女始驚覺自己遭到詐騙，感謝員警與行員為她守住荷包避免損失更多的血汗錢。

據了解，蔡女於去年12月在IG上認識自在泰國工作的李姓華裔男子，今年1月18日李男稱在泰國要辦理退休，需蔡女作為授權人並匯款44萬餘元，他才能順利領取退休金。蔡女不疑有他，馬上為李男匯款，以為這樣就能為他保住退休金與得來不易的感情。

本月9日蔡女又接到一名自稱是李男的聘任律師，稱李男涉及洗錢，需要有通關的相關證明，要求匯款197萬元才能解套；李女因積蓄不足，僅能提供20萬元，就在李女前往國泰世華銀行埔墘分行臨櫃匯款時，外匯經辦人員發覺有異，認為蔡女應該是遇到典型的愛情詐騙，並通知轄區海山警分局埔墘派出所員警到場。員警到場後檢視相關匯款證明及雙方結識通話過程，急忙勸阻，苦勸這些錢將有去無回，蔡女才打消跨海匯款救網路情郎的念頭，免去荷包的再次損失。