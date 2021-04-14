快訊

在911這天全軍撤出：拜登確認「阿富汗戰爭20年句點」

將來銀行現吹哨人！ 立委爆中華電信採購涉掏空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又是他！曾涉刺傷網紅「超艾夾」 這次髒話嗆警被起訴

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

又是他！綽號「金毛」的蔡姓男子（27歲），2月涉嫌刺傷網紅「含羞草日記」副團長「超艾夾」，今天蔡又因去年5月一起嗆警案，被高雄地檢署依妨害公務罪起訴。

檢方調查，去年5月20日凌晨1時許，蔡男與盧姓（26歲）、邱姓（25歲）等友人在高雄市錢櫃KTV包廂唱歌喝酒，但蔡卻突然與包廂內的張姓傳播妹起爭執，一言不和拳頭就往張女臉上打去，錢櫃外場發現包廂鬧哄哄，通報轄區警方前來處理。

但警方盤查身分時，盧男卻嗆處理的張姓員警「恁爸有什麼證件？恁爸最討厭警察，幹Ｘ娘」，警方聽聞後，準備將蔡男等人帶回派出所，未料一旁的邱男卻突然動手襲警，在旁的蔡男見狀幫腔，怒嗆警「操Ｘ掰」，3人最後通通被依妨害公務罪嫌送辦。

3人帶回派出所後一改囂張氣焰，邱反駁沒有抓警方的雙手，蔡男則喊冤稱當時沒罵警察，是在跟好友「講電話」，但檢方傳訊在場處理員警及遭毆打的張女證詞，加上勘驗現場員警密錄器畫面，確定3人有出手襲警甚至動口譙警，全案偵結後將3人起訴。

蔡男年紀輕輕就涉入高雄多起槍砲、毒品、傷害等多起刑案，一直都是高雄市警方頭痛人物；今年2月22日才因持刀刺傷「超艾夾」躍上媒體版面，獲法官裁定10萬元交保。

但3月16日蔡男因被懷疑涉入別人感情，在高雄市前金區六合二路某酒店，遭綽號「黑仔」的潘姓男子（27歲）等人涉嫌挾持痛毆，而昨天高雄市仁武區傳出槍響的權利車廠，則是涉嫌挾持蔡嫌的「黑仔」潘男的據點。

雖然開槍起因於女子「蔡小小」網路留言批評許姓前男友「垃圾」、「打女人的軟爛男」，兩派友人因此口角；因許的友人常在綽號「黑仔」潘姓男子開設的車行聚會，女方友人綽號「華哥」的高姓男子才會率眾前往尋仇，「華哥」一夥又與「金毛」蔡男熟識，是否新仇加舊恨引爆槍擊，警方仍在查證。

綽號「金毛」的蔡姓男子，因嗆警「草枝擺」被高雄地檢署依妨害公務罪起訴。本報資料照
綽號「金毛」的蔡姓男子，因嗆警「草枝擺」被高雄地檢署依妨害公務罪起訴。本報資料照

高雄市 警察 妨害公務

延伸閱讀

高雄屢傳槍響 議員寫信求蘇貞昌「震怒」還市民平安

太魯閣號事故網紅返左營住家 高雄警開道

網紅深夜開跑車炸街惹議 北市環保局：將調查車號通知到檢

強化醫療院所搶救能量 高雄市消防局今逼真演練

相關新聞

丹大溪流陳屍8隻無頭鹿 疑非法狩獵調監視器揪嫌

南投縣信義鄉丹大地區一處溪流1公里範圍內被棄置8隻無頭鹿屍，引發網友痛批，南投林管處將調閱監視器揪出犯嫌移請警方法辦；南...

豐原義消協助滅火受傷 台中市消防局長和義消大隊慰問

台中市豐原區一間油漆工廠前天發生大火，一名員工被燒傷，義消林錦耀在協助搶救時腳也被燙傷，台中市消防局長曾進財和義消大隊人...

情侶詐賣天團五月天演唱會門票 受騙人遍全台

天團五月天在台南舉行的「好好好想見到你」演唱會，門票一發售即被「五迷」秒殺，事後竟有1對情侶在臉書、拍賣平台，以假帳號刊...

離譜消防員！「無中生有」冒名檢舉控主管婚外情、玩跳蛋遭起訴

台中市吳姓男子在2016年至2019年在消防局任職期間，因勤務未落實、向民眾討食、毀損工作紀錄、惡意冒名檢舉等違紀行為，...

影／國一北上嘉義段貨車自撞護欄 駕駛當場失去意識

國道一號嘉義水上北上路段272公里處今天上午發生一起嚴重車禍，一名30餘歲駕駛開著小貨車，車上滿載麵條、醬料等食品原料，...

影／癡情OL女為愛遭詐 海山警急阻匯款守住荷包

新北市42歲OL蔡姓女子去年底在IG上結識一名自稱住在泰國的李姓男網友，兩人相談甚歡且遠距愛情進展迅速，今年1月中，李男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。