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又是他！曾涉刺傷網紅「超艾夾」 這次髒話嗆警被起訴
又是他！綽號「金毛」的蔡姓男子（27歲），2月涉嫌刺傷網紅「含羞草日記」副團長「超艾夾」，今天蔡又因去年5月一起嗆警案，被高雄地檢署依妨害公務罪起訴。
檢方調查，去年5月20日凌晨1時許，蔡男與盧姓（26歲）、邱姓（25歲）等友人在高雄市錢櫃KTV包廂唱歌喝酒，但蔡卻突然與包廂內的張姓傳播妹起爭執，一言不和拳頭就往張女臉上打去，錢櫃外場發現包廂鬧哄哄，通報轄區警方前來處理。
但警方盤查身分時，盧男卻嗆處理的張姓員警「恁爸有什麼證件？恁爸最討厭警察，幹Ｘ娘」，警方聽聞後，準備將蔡男等人帶回派出所，未料一旁的邱男卻突然動手襲警，在旁的蔡男見狀幫腔，怒嗆警「操Ｘ掰」，3人最後通通被依妨害公務罪嫌送辦。
3人帶回派出所後一改囂張氣焰，邱反駁沒有抓警方的雙手，蔡男則喊冤稱當時沒罵警察，是在跟好友「講電話」，但檢方傳訊在場處理員警及遭毆打的張女證詞，加上勘驗現場員警密錄器畫面，確定3人有出手襲警甚至動口譙警，全案偵結後將3人起訴。
蔡男年紀輕輕就涉入高雄多起槍砲、毒品、傷害等多起刑案，一直都是高雄市警方頭痛人物；今年2月22日才因持刀刺傷「超艾夾」躍上媒體版面，獲法官裁定10萬元交保。
但3月16日蔡男因被懷疑涉入別人感情，在高雄市前金區六合二路某酒店，遭綽號「黑仔」的潘姓男子（27歲）等人涉嫌挾持痛毆，而昨天高雄市仁武區傳出槍響的權利車廠，則是涉嫌挾持蔡嫌的「黑仔」潘男的據點。
雖然開槍起因於女子「蔡小小」網路留言批評許姓前男友「垃圾」、「打女人的軟爛男」，兩派友人因此口角；因許的友人常在綽號「黑仔」潘姓男子開設的車行聚會，女方友人綽號「華哥」的高姓男子才會率眾前往尋仇，「華哥」一夥又與「金毛」蔡男熟識，是否新仇加舊恨引爆槍擊，警方仍在查證。
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