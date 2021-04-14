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影／台中北屯搶黃燈釀車禍 肇逃男被攔下再逃一次
台中市李姓男子12日開車行經北屯區軍功路、軍福十九路時，搶快闖黃燈左轉，對向一名騎機車載子女的女騎士也要搶黃燈，雙方在路口發生碰撞，女騎士全身擦挫傷、兩幼童輕傷，發生車禍後，李開車逃逸，熱心民眾發現後，趁李停紅燈時，高分貝喝令李下車，但李謊稱要將車停旁邊，隨後加速逃逸，警方表示，已聯絡到李今天到案說明，全案將依肇事逃逸、過失傷害罪方向偵辦。
據查，李姓男子（45歲）在12日晚間9時許，開車載女兒沿北屯區沿軍功路二段，往軍福十九路直行，行經路口時，李欲左轉軍福十九路，不過當時燈號已是黃燈狀態，李欲搶快左轉，但對向有一名騎車的賴姓女子（35歲）載著兩名年幼的子女，也是搶黃燈要直行，雙方在路口發生碰撞，造成賴女與子女有擦挫傷，但無大礙，李的轎車右後車側因車禍刮傷。
車禍發生後，李姓男子開車逃逸，有熱心的用路人看到後，趕緊追趕上前，並在李停等紅車時，下車喝令李下車，當時李女兒看到熱心用路人怒氣沖沖，高分貝喝令，嚇得嚎啕大哭，不過李向熱心民眾謊稱，要將轎車停在路旁，隨即趁機逃逸，熱心民眾將手機拍攝的影片上傳到臉書爆料公社，引發討論。
台中市第五警分局交通分隊表示，全案肇事原因初判未注意車前狀況，今天已聯絡到李姓車主到案說明，全案將依過失傷害、肇事逃逸罪偵辦，至於熱心民眾喝令李下車部分，因為根據刑事訴訟法規定，現行犯是所有人都可逮捕，不過還是提醒民眾要注意自身安全。
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