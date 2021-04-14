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台中Uber外送員深夜闖紅燈 撞上BMW噴飛送醫不治
台中市王姓外送員今天凌晨1時許，騎車行經西區民權路、後龍街時闖紅燈，撞上綠燈通行的BMW轎車左前車頭，王經送醫後不治，台中市第一警分局交通分隊到場調查，二人都無酒精濃度，初判是王違反號誌才會釀禍，詳細肇事原因，有待後續調查釐清。
據查，今天凌晨1時許，王姓外送員（25歲）騎車沿西區民權路往台灣大道方向行駛，騎到後龍口時，與駕駛BMW轎車的王姓男子（24歲）在路口交叉撞，外送員撞上BMW的左前車頭，外送員的機車椅墊噴飛、零件散落一地，可見當時機車的速度與衝力道，外送箱子裡則是空的。
警、消獲報到場時，外送員已無生命跡象，經送往中國醫藥大學附設醫院急救後，宣告不治。
第一警分局交通分隊調閱路口監視器，確認外送員騎車闖紅燈，BMW駕駛則是綠燈通行，初判肇事原因為外送員違反號誌釀禍，詳細事故原因，有待交大事故組釐清。
第一警分局呼籲，行經路口時應注意交通號誌狀況，遵守注意交通規則，另行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免車禍之發生。
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