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機車踏板上狗狗被偷？主人急報警 原來行進中跌落「牠乖乖原地等」
台中有騎士向警方報案，他的愛犬「牛奶」遭竊，清水警方追查發現，原來是從機車踏板掉落，狗一直在原地等主人。
家住台中市梧棲區林姓男子，前晚騎機車載著吉娃娃愛犬到離住家約2公里外買鹽酥雞等消夜，當買完消夜時，他突然發現原本坐於機車踏墊上之愛犬「牛奶」不見，遍尋不著，懷疑受犬遭竊，趕緊向警方報案。
台中市清水警分局安寧派出所受理後，立即調閱林姓騎士行經沿途監視器尋找「牛奶」，過程中安寧所長王凱政靈機一動，在臉書社群蒐尋有無線索，果真發現網友貼文表示：「誰家的小狗掉落了，在文華街這。」
所長比對相片中的吉娃娃與林姓騎士所述的「牛奶」特徵符合，立即通知林姓騎士一同前往該處指認，當「牛奶」看見林姓騎士開心的搖著尾巴，林姓騎士看到「牛奶」時，一眼即認出的自家愛犬，原本心急如焚的心情，瞬間欣喜若狂，抱起愛犬「牛奶」撫摸。
現場一名女童向王所長表示，她行經該處時，目睹「牛奶」從機車踏墊上跌落，狗狗乖乖的在原地等主人將牠載回，而騎士没發現便往前騎走，上前關心幸好狗没受傷，為避免狗狗亂跑，便陪著「狗狗」等待騎士回來。
林姓騎士表示，感謝網友貼文、女童的陪伴，更要感謝警方的積極協尋，愛犬「牛奶」才能即時回到身邊。
安寧所長王凱政表示，警方受理報案後，均會積極處理，所幸網友即時貼文「牛奶」訊息，而女童也在一旁守護，該警方得以立即尋獲，發揮警民合作的精神，所長也呼籲民眾帶毛小孩外出時，請做好安全措施，以防各種意外發生。
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