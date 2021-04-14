桃園網友留宿台中女高中生被告 少女求情爸媽：他好心沒惡意

台中市劉姓少女在10日中午離校後失聯，因已失聯三日，家長昨在網路廣發尋人啟事後，獲得媒體報導，警方透過手機通聯、監視器等工具，昨晚在桃園市中壢區的洪姓男子租屋處，尋獲少女，另外還有一名少女同學在場，警方將洪等人帶回派出所調查，少女也向父母求情，「他（洪）是好心，沒有惡意，不要告」，但少女父母仍堅持提告妨害家庭，全案將依法送辦。

據查，台中市劉姓少女（17歲）10日前往學校上課，中午離校後失聯，少女在失聯前的一周，曾因男女交往問題，與家人發生爭執，家人當時也向男方提告，少女在10日中午失聯後，手機隨即關機，昨天少女父親在網路廣傳尋人啟事，或媒體報導後，警方重視，透過少女友人的手機通聯、監視器等科技工具，昨天晚間8時許，在洪姓網友（20歲）位於桃園中壢的租屋處尋獲，當時有另名少女同學在場。

第五警分局水湳所將三人都帶回派出所，少女不斷替洪向父母求情，要求父母不要提告，讓洪吃上刑責，「他只是好心幫忙」。洪也喊冤，「只是想幫朋友，都是認識的，不知會搞成這樣」，不過少女家長堅持對洪提出妨害家庭告訴。

據查，涉案洪姓男子與劉姓少女、少女同學都是朋友關係，劉姓少女家長對洪的行為很不諒解，堅持提告，另名在場少女是劉姓少女同學，後來才去桃園找洪，且經警方聯絡家長、查詢系統，並沒有通報紀錄，所以通知家人帶回。