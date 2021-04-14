台中移工宿舍火警5人送醫急救 仍有2人傷重在加護病房

台中市龍井區今天清晨發生移工宿舍火警，5名移工受傷送醫急救，目前仍有二人重傷，一氧化碳中毒，插管在加護病房觀察中。

5名傷者都被送到梧棲童綜合醫院急救，5人都是印尼籍移工：

1. 男子(目前無法確認姓名與年紀)清晨從二樓跳下，送到急診時，人清醒，嗆傷，下頷撕裂傷，治療後目前留觀中。

2. 32歲男子送達急診，人清醒，輕微嗆傷，目前留院觀察中。

3. 男子(目前無法確認姓名與年紀)送達急診，上呼吸道嗆傷、一氧化碳中毒，插管，送加護病房。

4. 32歲女子送達急診，燙傷小於10%、上呼吸道嗆傷、一氧化碳中毒，插管，送加護病房。