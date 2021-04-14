聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中移工宿舍火警5人送醫急救 仍有2人傷重在加護病房
台中市龍井區今天清晨發生移工宿舍火警，5名移工受傷送醫急救，目前仍有二人重傷，一氧化碳中毒，插管在加護病房觀察中。
5名傷者都被送到梧棲童綜合醫院急救，5人都是印尼籍移工：
1. 男子(目前無法確認姓名與年紀)清晨從二樓跳下，送到急診時，人清醒，嗆傷，下頷撕裂傷，治療後目前留觀中。
2. 32歲男子送達急診，人清醒，輕微嗆傷，目前留院觀察中。
3. 男子(目前無法確認姓名與年紀)送達急診，上呼吸道嗆傷、一氧化碳中毒，插管，送加護病房。
4. 32歲女子送達急診，燙傷小於10%、上呼吸道嗆傷、一氧化碳中毒，插管，送加護病房。
5. 21歲男子送達急診，清醒，檢查後無大礙，早上6點43分出院返家休養。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言