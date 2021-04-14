老農拾金不昧！水圳草地撿2.7萬元 港人驚喜找回皮夾讚警猴腮雷

高雄美濃一名蕭姓老農4月11日在水圳和草地，看到許多散落的千元大鈔和一個男用皮夾，算算有2萬7000元，心想失主一定憂心如焚，原地等了半小時也不見有人來尋，於是送到龍肚派出所。員警抽絲剝繭找到失主是香港人倪先生，因為來參加六堆運動會，玩漂漂河時不慎遺失皮包，失而復得的他趕緊包了個紅包謝老農，並讚台灣的波麗士大人「猴腮雷」！

高市警察局旗山分局說，蕭姓老農是在4月11日下午5點多，拿著一疊濕透的鈔票和一個皮夾，匆匆忙忙地跑進龍肚派出所，他剛忙完農活回家經過獅山街上河霸水圳，見到水圳旁的草地飄散10幾張千元大鈔，趕緊停車查看，並逐一撿起散落在水圳旁的鈔票，發現還有一男用皮夾，算算有2萬7000元，心想丟掉的人一定心急如焚，於是站在原地等了半小時，但沒有人來拿，就轉到龍肚所報案請求警方幫忙。

警員林志學發現除千元大鈔外，皮夾內還有2張信用卡與提款卡，查信用卡銀行為香港方面境外銀行，銀行官網上沒有台灣的客服電話。員警想還有什麼辦法？又在皮夾發現一張小紙條寫了一個行動電話號碼，打去試試，對方一聽是警察來電，用粵語夾帶國語，說他掉了一個皮夾，警方小心查證詢問皮夾形狀特徵、內容物、遺失地點等，都相符。

失主港人倪先生趕到龍肚所，非常感謝台灣人的熱心之舉讓他找到失物，當場包了3000元紅包給蕭農，並留下高雄旗山波麗士猴腮雷的印象。他是去年2月入境後，因香港新冠病毒疫情嚴重不敢回港而辦簽證展延，覺得還是在台灣比較安全，目前住在台北市，這次來美濃區是來參加六堆運動會活動，順道來龍肚找朋友玩漂漂河，在換衣服時不慎掉出皮包，正在焦急時就接到警方尋獲皮夾的電話。