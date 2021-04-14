50歲男子水塔施工突倒地命危 同伴CPR+AED救回一命

嘉義縣1名50歲男子日前到台化新港廠，承攬廠內冷卻水塔施工，在進行廢濾材打包時，突身體不適倒地，身旁工作人員即時AED及心肺復甦術搶救，恢復呼吸心跳及反應，所幸男子發生在設有AED，並完成安心場所認證的公司，員工訓練有素，臨危不亂正確操作，送醫後康復出院。

突發性心跳停止是造成心臟疾病死亡的因素，研究指出，突發性心跳停止時，如能在1分鐘內給予 AED電擊及心肺復甦術(CPR)，急救成功率可高達90％，每晚1分鐘，存活率將遞減7至10％。

衛生局長趙紋華表示，猝死的黃金搶救時間是4分鐘，即時AED及心肺復甦術就是救命關鍵，AED操作步驟很簡單，只要打開機器、在病患身上貼上貼片，跟著機器語音引導就可以。

嘉縣目前設有AED的場所共有236處282台，安心場所149處，趙紋華說明，各場域員工須有70%完成簡易版CPR+AED訓練，才能取得安心場所認證，衛生局除持續推動公共場所設置AED，今年也將陸續辦理相關教育訓練，輔導各設置場所參訓盡速通過認證，此次個案經台化公司工作人員搶救得宜，值得慶幸。