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50歲男子水塔施工突倒地命危 同伴CPR+AED救回一命

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣1名50歲男子日前到台化新港廠，承攬廠內冷卻水塔施工，在進行廢濾材打包時，突身體不適倒地，身旁工作人員即時AED及心肺復甦術搶救，恢復呼吸心跳及反應，所幸男子發生在設有AED，並完成安心場所認證的公司，員工訓練有素，臨危不亂正確操作，送醫後康復出院。

突發性心跳停止是造成心臟疾病死亡的因素，研究指出，突發性心跳停止時，如能在1分鐘內給予 AED電擊及心肺復甦術(CPR)，急救成功率可高達90％，每晚1分鐘，存活率將遞減7至10％。

衛生局長趙紋華表示，猝死的黃金搶救時間是4分鐘，即時AED及心肺復甦術就是救命關鍵，AED操作步驟很簡單，只要打開機器、在病患身上貼上貼片，跟著機器語音引導就可以。

嘉縣目前設有AED的場所共有236處282台，安心場所149處，趙紋華說明，各場域員工須有70%完成簡易版CPR+AED訓練，才能取得安心場所認證，衛生局除持續推動公共場所設置AED，今年也將陸續辦理相關教育訓練，輔導各設置場所參訓盡速通過認證，此次個案經台化公司工作人員搶救得宜，值得慶幸。

衛生局呼籲，民眾若遇意識不清倒下的患者，請記住使用口訣「叫叫壓電」，叫-確認反應及呼吸；叫-請旁邊民眾協助快打119求救，並取得AED；壓-胸外按壓；電-使用AED（開、貼、插、電），可降低憾事發生；衛生局今年持續針對設置AED場所推動免費急救技能訓練簡易版課程，讓民眾能安心樂活在嘉。

嘉縣目前設有AED場所共有236處282台，安心場所149處，各場域員工須有70%完成簡易版CPR+AED訓練，才能取得安心場所認證。圖／嘉縣衛生局擔供
嘉縣目前設有AED場所共有236處282台，安心場所149處，各場域員工須有70%完成簡易版CPR+AED訓練，才能取得安心場所認證。圖／嘉縣衛生局擔供

AED 衛生局

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